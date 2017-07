Nebol som spriahnutý s Ruskom, vyhlásil Trumpov poradca Kushner

WASHINGTON 24. júla (WebNoviny.sk) - Zať a poradca amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner tvrdí, že neexistovali žiadne tajné dohody medzi ním či niekým iným z prostredia Trumpovej kampane na jednej strane a Ruskom na druhej. "Nebol som spriahnutý s Ruskom, a ani neviem o nikom z kampane, kto by bol," vyhlásil Kushner pred novinármi v Bielom dome po tom, čo v pondelok tri hodiny v tejto veci vypovedal pred výborom na kontrolu tajných služieb Senátu amerického Kongresu.

Neverejná výpoveď

Kushnerova výpoveď na výbore bola na jeho žiadosť neverejná. Ani po prednesení krátkeho stanoviska pre novinárov po skončení výpovede nebol priestor pre žiadne novinárske otázky. Ešte pred začiatkom výpovede však Kushner zverejnil dlhé, jedenásťstranové stanovisko k problematike, v ktorom okrem iného píše, že sa s ruskými predstaviteľmi stretol celkom štyrikrát.



Okrem stretnutia s ruskou právničkou Nataliou Veseľnickou, ktoré je už všeobecne známe, spomenul ešte stretnutie so šéfom ruskej banky VEB Sergejom Gorkovom, na ktorom sa však podľa neho nič významné neriešilo, a dve stretnutia s ruským veľvyslancom v Spojených štátoch Sergejom Kisľakom.

Na Trumpove zvolenie

Jedno z nich bolo podľa Kushnera v zásade len priateľským podaním si ruky pri oficiálnej príležitosti s následnou asi minútovou konverzáciou, a druhé sa malo týkať iba vojny v Sýrii.



Toto druhé stretnutie s ruským veľvyslancom sa podľa Kushnera konalo už po Trumpovom zvolení, ale pred jeho nástupom do funkcie a veľvyslanec sa na ňom mal zaujímať o to, akým spôsobom by sa dali Trumpovi odovzdať citlivé informácie od "ruských generálov" o situácii v Sýrii. Kushner s Kisľakom sa však nakoniec dohodli, že odovzdanie týchto informácií sa uskutoční až po Trumpovom nástupe do úradu.

