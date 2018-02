Nebezpečenstvo lavín vo Vysokých Tatrách pre sneženie a vietor stúpa

BRATISLAVA 4. februára (WebNoviny.sk) - Vo všetkých pohoriach platí dnes mierne lavínové nebezpečenstvo (2. stupeň z 5. dielnej stupnice) a vo Vysokých Tatrách v polohách od 1 800 metrov platí dnes zvýšené lavínové nebezpečenstvo (3. stupeň).

Za posledných 24 hodín napadlo do 10 cm snehu, za poslednú periódu sneženia do 30 cm nového prachového snehu. Agentúru SITA o tom informovala Horská záchranná služba (HZS).





Tendencia lavínového nebezpečenstva je z predpokladaným snežením a silným vetrom stúpajúca.

Na horách bolo dnes ráno polooblačno, miestami hmla. V noci snežilo a mrzlo vo všetkých pohoriach od 600 m n.m. Počas noci aj ráno fúkal severný vietor rýchlosti 13 až 17 m/s, na vrcholoch hôr dosahoval v nárazoch rýchlosť 20 m/s. Za poslednú periódu sneženia nasnežilo do 30 cm nového prachového snehu. Posledné nočné sneženie sprevádzal búrlivý vietor, čo spôsobilo nerovnomerné rozloženie nového prachového snehu na tvrdej starej snehovej vrstve.

Vysoké Tatry

Žiadame návštevníkov o zvýšenú opatrnosť pri túrach. Podkladový sneh je tvrdý až zľadovatený a je prekrytý popraškom nového snehu, HROZÍ NEČAKANÉ POŠMYKNUTIE !!!! Nový sneh vytvoril snehové dosky a vankúše - lokálne nebezpečenstvo lavín !!! Neodporúčame pohyb nad chaty. POZOR, po 16:00 hod. sa stmieva!!

Nízke Tatry

Po daždi je podkladový sneh tvrdý a zľadovatený. Odporúčame zimný turistický výstroj. Všetkým návštevníkom odporúčame, aby zvýšili opatrnosť pri pohybe v horách! Na niektorých turistických chodníkoch po veternej kalamite prebieha ťažba dreva.

Západné Tatry

Nový sneh je nerovnomerne rozmiestnený, podkladový sneh je tvrdý až zľadovatený. Stále platí lokálna hrozba doskových lavín, najmä pri dodatočnom zaťažení a oteplení na slnkom osvietených svahoch!

Malá Fatra

V žľaboch a na záveterných stranách hrozí pri zaťažení vznik doskových lavín!!! Nový sneh je nerovnomerne rozmiestnený. Náveterné strany sú vyfúkané do ľadového podkladu a sneh je previaty do žľabov a múld. TZCH popod Stoh( žltý) je zatvorený. TZCH traverz sedlo za Hromovým na chatu Chleb (žltý) je zatvorený. TZCH Vrátna - chata na Grúni (žltý) a Starý dvor - chata na Grúni (modrý), prebieha ťažba dreva!!! Odporúčame TZCH zo Štefanovej (modrý). V nižších polohách sa na TZCH nachádza nesúvislá vrstva snehu a ľadu. Hrebeň Malej Fatry je zľadovatený. HZS neodporúča žiadne túry na hrebeni Malej Fatry bez stúpacích želiez a cepínu!!! Všetkým návštevníkom odporúčame, aby zvýšili opatrnosť pri pohybe v horách!!!

Veľká Fatra

Pri súčasnom ochladení sú exponované miesta na hrebeni ľadové, sú šmykľavé a preto odporúčame na hrebeňovú turistiku zobrať stúpacie železá a cepín. Nový sneh je nerovnomerne rozmiestnený. Na záveterných častiach terénu môže byť až 100 cm nového prachového snehu. Odporúčame snežnice alebo skialpinistické lyže. Všetkým návštevníkom odporúčame, aby s prihliadnutím na lavínovú situáciu zvýšili opatrnosť pri pohybe na horách!

Lučanská Malá Fatra

Turistické chodníky na exponovaných miestach sú tvrdé až ľadové. Nový sneh je nerovnomerne rozmiestnený. Na hrebeňovú turistiku preto odporúčame zobrať stúpacie železá a cepín. Ferrata je otvorená, zasnežená a zľadovatená. Zabezpečovacie zariadenia sú na niektorých miestach oľadnené a pod snehom. Preto odporúčame zimnú horolezeckú výstroj. Takisto hrozí samovoľné spúšťanie splazov zo strmých svahov nad ferratou. Na záveterných častiach terénu môže byť až 100 cm nového prachového snehu. Odporúčame snežnice alebo skialpinistické lyže. Všetkým návštevníkom odporúčame, aby s prihliadnutím na lavínovú situáciou zvýšili opatrnosť pri pohybe na horách!

Slovenský raj

Turistické chodníky a tiesňavy Slovenského raja sú otvorené a schodné. Uzavretá je ferrata HZS v rokline Kyseľ a turistický chodník zelená značka Lesnica - Bikšová lúka / v pracovné dni / z dôvodu ťažby dreva a to od 01.02.2018 do 31.03.2018. Na celom území treba rátať so zimnými podmienkami. Na turistických chodníkoch je vrstva zľadovateného snehu, na drevených rebríkoch a technických zariadeniach sa šmýka, dbajte na zvýšenú opatrnosť. Odporúčame použiť turistické mačky, príp.čakan alebo lyžiarske paličky. Stmievať sa začína už po 16:30 hod.

Stredné Beskydy

Vo vyšších polohách je tvrdý až zľadovatený sneh. Pre túry na Babiu horu a Pilsko odporúčame paličky a mačky alebo protišmykové návleky. Dbajte na zvýšenú opatrnosť. Pozor, stmieva sa už o 16-tej hodine.

Kremnica - Skalka

V Kremnických vrchoch je v polohách nad 800 m n. m. súvislá vrstva snehu do 50 cm. Odporúčame použiť zimný turistický výstroj. Vzhľadom na nepriaznivé podmienky a vysoké riziko úrazu, budú v zimnom období uzatvorené via ferratové cesty : Trubačova veža a Výzva. Via ferratová cesta "Komín", obtiažnosť C, je ako jediná otvorená v zimnom období, vzhľadom na aktuálne podmienky. Niektoré časti technických zabezpečovacích zariadení ferraty (oceľových lán a kovových stupov) môžu byť oľadnené. Žiadame preto návštevníkov o zvýšenú opatrnosť pri pohybe na ferrate!

Poloniny

V Bukovských vrchoch - Poloninách je na hrebeni až 120 cm snehu, z toho 5 až 10 cm prachového. Odporúčame použiť snežnice, resp. skialpinistický výstroj.





