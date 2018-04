Neapolu sa rozplýva sen o titule, tréner Sarri bol po prehre u „fialiek“ kritický

NEAPOL 30. apríla (WebNoviny.sk) - Futbalisti talianskeho SSC Neapol aj so slovenským kapitánom Marekom Hamšíkom sa počas víkendu výrazne vzdialili od možnosti získať vytúžený titul v najvyššej domácej súťaži Serie A.

Neapol stráca štyri body na Juventus

V sobotu večer tesne pred koncom zápasu Inter Miláno - Juventus Turín to za stavu 1:2 vyzeralo tak, že SSC Neapol v prípade nedeľňajšieho triumfu na pôde ACF Fiorentina bude tri kolá pred koncom novým lídrom Serie A 2017/2018, napokon je na čele poradia naďalej a Neapol po prehre 0:3 na neho má štvorbodové manko.



Neapolčania nenadviazali , ktorú dosiahli minulú nedeľu a v tej chvíli sa "starej dáme" priblížili na rozdiel jedného bodu. Neapol v základnej zostave tradične so stredopoliarom Hamšíkom (hral do 58. min) dostal na pôde Fiorentiny úder už v 8. min - stopér Kalidou Koulibaly dostal červenú kartu za faul pred šestnástkou.

Sarri musel stiahnuť jedného stredopoliara

Hostitelia zápasovú presilovku zužitkovali hetrikom Giovanniho Simeoneho, syn trénera Atlética Madrid Diega Simeoneho skóroval v 34. a 62. min a v závere v nadstavenom čase. "Vylúčenie a prvý inkasovaný gól naštrbili našu sebadôveru. Neviem, čo sa stalo, lebo v minulosti sme vždy zostali jednotní a zabojovali," povedal tréner Neapola Maurizio Sarri, cituje ho klubový web.

"Musel som stiahnuť jedného stredopoliara, čím naša hra trochu stratila svoju tvár. Pre takýto slabý výkon však neexistuje ospravedlnenie. Žiaľ, nie sme stroje," skonštatoval Sarri, ktorý reagoval na otázku, či na výkon jeho mužstva mohol negatívne vplývať obrat Juventusu v závere sobotňajšieho duelu na ihrisku Interu: "Nemyslím si to. Ak by to však tak bolo, musíme tento nedostatok odstrániť - musíme sa sústrediť na naše zápasy a nie zápasy iných. Naši hráči sa snažili pomôcť si individuálnymi riešeniami a tie nám, paradoxne, uškodili."

Neapol (84 bodov) ešte čakajú tri ligové vystúpenia: doma proti FC Turín, na ihrisku Sampdorie Janov a na záver doma proti Crotone. Juventus (88 b.) privíta Bolognu, predstaví sa na pôde AS Rím a ligovú sezónu uzavrie v domácom prostredí proti Hellasu Verona.

