Názov Intrum Justitia Slovakia je minulosťou, mení sa na Intrum Slovakia

BRATISLAVA 12. februára 2018 (WBN/PR) – Intrum Slovakia je od dnes novým obchodným menom spoločnosti Intrum Justitia Slovakia. Na základe spojenia so spoločnosťou Lindorff na globálnej úrovni dochádza k zmene názvu a rebrandingu aj na slovenskom trhu. Okrem zmeny mena spoločnosť komunikuje nový vizuál ako aj novú identitu značky.



Zmena obchodného mena bola dlhodobo plánovaná po globálnom spojení spoločností Intrum Justitia a Lindorff, na základe ktorého vznikla v roku 2017 spoločnosť Intrum pôsobiaca v 24 krajinách sveta. Nová spoločnosť sa vďaka spojeniu stala jednoznačným lídrom v oblasti správy pohľadávok na svetovom aj slovenskom trhu. Zmena názvu v jednotlivých krajinách prebieha postupne a dnes došlo k zmene aj na Slovensku, kde sa pôvodný názov spoločnosti Intrum Justitia Slovakia s.r.o., zmenil na Intrum Slovakia s.r.o.



Poslaním organizácie je pomáhať firmám prosperovať tým, že sa stará o záväzky ich zákazníkov. Rovnako empaticky pristupuje k dlžníkom, snaží sa im pomôcť prekonať ich problémy súvisiace so zadlžením, nastavuje im nový finančný plán a hľadá pre nich riešenia. Týmto spôsobom prispieva k celkovému ozdraveniu a plynulému fungovaniu ekonomiky.



Podľa výkonného riaditeľa Martina Musila je nový Intrum o hľadaní riešení pre všetkých zainteresovaných. „Sme tu pre to, aby sme zmenili veci a kultivovali toto odvetvie podnikania. My, a aj naši klienti, máme vysoké nároky na čestnú obchodnú spoluprácu. V prvom rade hľadáme vzájomné riešenia a rešpektujeme každého, s kým spolupracujeme, alebo komu poskytujeme naše služby. Pomáhame firmám, ale aj jednotlivcom, dokonca aj celej ekonomike.“



Spoločnosť vo svojej novej komunikácii popisuje svet pohľadávok ako veľmi rozmanitý. Vidí v ňom problémy dlžníkov, veriteľov, dopady nesplatených pohľadávok na fungovanie firiem. Nie je to teda len o dvoch stranách, ale dotýka sa to množstva subjektov, celej ekonomiky. Práve preto sa rozmanitosť a farebnosť premieta do novej komunikácie, vizuálu a identity značky.

O spoločnosti Intrum



Intrum je celosvetovým lídrom v oblasti správy pohľadávok (CMS). Spoločnosť pôsobí v 24 krajinách, zamestnáva 8000 zamestnancov a má viac ako 100 tisíc klientov. Organizácia je kótovaná na burze Nasdaq Stockholm. Ďalšie informácie nájdete na www.intrum.com.

Intrum Slovakia s.r.o.



Líder trhu v oblasti správy pohľadávok pôsobí na Slovensku od roku 2002. Intrum je zakladajúcim členom Asociácie slovenských inkasných spoločností (ASINS), ktorá vznikla v roku 2010. Cieľom združenia je dbať na dodržiavanie právnych predpisov a etických princípov týkajúcich sa inkasa pohľadávok. Ďalšie informácie o spoločnosti nájdete na www.intrum.sk.

