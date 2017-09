Návrh zákona o domobrane od kotlebovcov je nebezpečný, tvrdí centrum pre otvorenú politiku

BRATISLAVA 27. septembra (WebNoviny.sk) - Návrh zákona o domobrane, ktorý dnes predstavila Ľudová strana Naše Slovensko je znepokojujúci.

Podľa mimovládnej organizácie Centrum pre otvorenú politiku (COP) ide o nebezpečný návrh, pričom podobné kroky nás v minulosti priviedli k jednej z najväčších katastrof ľudstva. Agentúru SITA o tom informoval výkonný riaditeľ COP Peter Markovič.

Extrémne nebezpečný návrh

Centrum pre otvorenú politiku vyzýva všetky demokratické sily, aby sa jasne postavili proti tomuto návrhu a spoločne ho odmietli.





„Musíme veľmi ráznym spôsobom odsúdiť návrh na vznik domobrany, ktorý predstavila extrémistická Kotlebova ĽSNS. Má ísť o čiastočne dobrovoľné útvary, ktoré budú existovať v pôsobnosti vyšších územných celkov. Takýto návrh považujeme za extrémne nebezpečný. Vytváranie akýchkoľvek paralelných poriadkových síl je neprijateľné a pre extrémistov je to len medzikrok k vytváraniu oficiálnych paramilitantných zložiek,“ uviedol Markovič a dodal, že žiadne bezpečnostné orgány okrem polície a armády nemôžu mať možnosť zabezpečovať „vyššiu úroveň ochrany,“ ako to navrhovatelia nazývajú.

Návrh kotlebovcov zriadiť domobranu

Vyššie územné celky by mali mať možnosť zriadiť domobranu. Navrhujú to poslanci NR SR za Ľudovú stranu Naše Slovensko, ktorí na októbrovú schôdzu parlamentu predložili návrh zákona o domobrane. Ako povedal na tlačovej besede predseda strany Marian Kotleba, predkladatelia pri tvorbe návrhu vychádzali zo zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácie na Slovensku.

„Domobrana ako nový poriadkový alternatívny útvar sa má zameriavať na úsek prevencie a počíta s nasadením dobrovoľníkov,“ povedal Kotleba, podľa ktorého ľudia majú právo na to, aby im štát zaistil bezpečný domov. „Domobrana by nemala nahradiť políciu. Má ju dopĺňať a úzko s ňou spolupracovať. Sedemdesiat percent jej činnosti by mala tvoriť len hliadková činnosť,“ uviedol.





Odporúčame:

Počasie na 10 dní





















Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.