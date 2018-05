Návrh OĽaNO chce dať náhradným rodičom viac peňazí a zmeniť nesplniteľnú podmienku

BRATISLAVA 17. mája (WebNoviny.sk) - Poslankyne NR SR za hnutie OĽaNO navrhujú odstrániť nespravodlivosť, ktorá pri starostlivosti o dieťa rozdeľuje náhradných a biologických rodičov na dve skupiny. Na štvrtkovej tlačovej besede to uviedla poslankyňa NR SR za hnutie OĽaNO Anna Verešová.

Do parlamentu preto predložili návrh na novelizáciu zákona o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti. Opozičné poslankyne navrhujú upraviť jednu z podmienok nároku na jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti, a to, že v čase zverenia do náhradnej starostlivosti by dieťa malo byť mladšie ako šesť mesiacov.



"Táto podmienka je pre rodičov nesplniteľná, keďže ide o dĺžku trvania súdnych konaní," povedala Verešová. Novela zákona, ktorú poslankyne za hnutie OĽaNO predstavia na aktuálnej schôdzi parlamentu, zavádza podmienku, aby dieťa bolo mladšie ako šesť mesiacov v čase podania návrhu na zverenie do náhradnej starostlivosti, a nie v čase samotného rozhodnutia o zverení do náhradnej starostlivosti.

Opozičný legislatívny návrh tiež upravuje výšku jednorazového príspevku pri zverení do náhradnej starostlivosti. Suma tohto príspevku sa má podľa návrhu poslankýň za hnutie OĽaNO zvýšiť na 9,12-násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa. Išlo by o približne rovnakú sumu, na akú majú nárok rodičia pri narodení dieťaťa (829,86 eura).





Pozrite si náš nový Magazín !

Pravda o sušičoch rúk. Tieto prístroje rozhodne nie sú hygienické!

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.