Natáliu Hejkovú uviedli do siene slávy, najlepší basketbalista pripustil koniec kariéry

BRATISLAVA 12. februára (WebNoviny.sk) - Najlepší basketbalisti Slovenska za rok 2017 sú Radoslav Rančík a Žofia Hruščáková.

Stali sa víťazmi ankety Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA), ktorej výsledky slávnostne vyhlásili v nedeľu 12. februára v bratislavskom hoteli Holiday Inn. Krídelník aj pivot bratislavského Interu Radoslav Rančík (nar. 6. októbra 1979 v Košiciach, vysoký 207 cm) je teraz už osemnásobný víťaz ankety, keďže túto poctu získal aj za roky 2007, 2008, 2009, 2013, 2014, 2015 a 2016. Druhé miesto obsadil jeho spoluhráč Michal Baťka, tretí skončil Peter Sedmák z Košíc.

Viac ocenení má iba Kropilák

"Toto je výsledok mojej práce nielen počas, ale aj mimo sezóny. Je to však kombinácia viacerých faktorov. Bez mojich trénerov, spoluhráčov a funkcionárov by sa mi to nepodarilo. Veľká vďaka patrí aj mojej rodine, ktorá mi utvára priestor, aby som mohol hrať," uviedol Rančík.

Ten sa okrem ligového titulu minulý rok tešil aj z návratu do národného tímu - po siedmich rokoch: "Bol som rád, že som mohol pomôcť aspoň trochu. Hoci v mojom veku sa už ozývajú zranenia, snažím sa tvrdo trénovať, aby som obmedzil tieto drobné zranenia," pokračoval 37-ročný Rančík a prezradil ako vidí svoju budúcnosť: "Stále je to otvorené, ale myslím si, že už bude asi posledná."

Viac ocenení pre najlepšieho hráča roka ako pivot Interu má na konte už iba Stanislav Kropilák, ten ich medzi rokmi 1975 až 1984 nazbieral 10. "Vždy sa musí človek nadrieť, aby bol najlepší. Musí urobiť niečo extra, možno si aj niečo odriekať. Ja som však rád, že som urobil všetko preto, aby som tu mohol dnes stáť a dostal toto ocenenie. Ja si to neviem inak ani predstaviť. Tvrdá práca, ktorú odvádzam má výsledky a každý, kto chce niečo dosiahnuť by mal robiť to isté," uzavrel Rančík.

Trénerkou roka Hejková

Podkošová hráčka s dobrou strelou zo stredných vzdialeností Žofia Hruščáková (nar. 12. januára 1995 v Košiciach, vysoká 190 cm) obhájila triumf spred roka. Dvadsaťtriročná reprezentantka pôsobí v talianskom klube Familia Schio. V minulosti si obliekala dresy Neapola, CMB Cargo-UNI Győr a Good Angels Košice. Predstavila sa aj na majstrovstvách Európy 2017 v Česku. Hruščáková triumfovala pred svojimi bývalými spoluhráčkami z Košíc Barborou Bálintovou a Zuzanou Žirkovou.

"Bol to náročný rok. Zbrzdilo ma zranenie na konci sezóny, ktoré mi zabránilo zúčastniť sa na majstrovstvách Európy. Napriek tomu ho hodnotím kladne," skonštatovala Hruščáková. Tá v závere roka prestúpila z Neapola do Schia a z kariérneho postupu neskrývala radosť: "Môžem nazbierať veľké skúsenosti. Schio pracuje na najvyššej úrovni. Postúpili sme do play-off Európskej ligy. Dostali sme náročného súpera - Kursk, ale pokúsime sa ho zdolať."

Trénerkou roka sa stala opäť Natália Hejková, ktorá v roku 2017 doviedla jej ZVVZ USK Praha k českému titulu. Víťazmi vo svojich kategóriach sú aj Richard Ďuriš (mládežnícky tréner roka), Ondreja Haviar a Alexandra Riecka v 3x3 basketbale.

Hlad po ďalších úspechoch nechýba

"Bol to pekný rok, ale v pozadí bude moment, že sa nepodaril úplne. Postúpili sme s klubom do Final Four a boli sme 1,6 sekundy od finále, a mnohí hovorili, že by sme mali veľkú šancu na celkový triumf. Toto ma bude mátať, pretože to bola zbytočná prehra," povedala Hejková, ktorá minulý rok dosiahla už svoj 20. titul v úlohe trénerky. Hlad po ďalších úspechoch jej však nechýba: "Vybrala som si basketbal ako náplň svojho života. Robíme to pre víťazstvá, ne prehry. Každý ďalší triumf napĺňa môj život."

Hejková sa dočkala aj ďalšej pocty, keď ju spoločne s Ľudmilou Pěčovou-Chmelíkovou a Dušanom Lukášikom in memoriam uviedli do Siene slávy slovenského basketbalu. "Je to zvláštny pocit. Nečkala som to, zvyčajne sa človek dostane do siene slávy, keď ukončí kariéru. Samozrejme, je to obrovská pocta," dodala držiteľka titulu trénerka storočia Hejková.

Najlepší basketbalisti Slovenska 2017

: 1. Radoslav Rančík 372, 2. Michal Baťka (obaja Inter Bratislava) 306, 3. Peter Sedmák (KB Košice) 200, 4. Tomáš Mrviš (Inter) 185, 5. Mário Ihring (Betaland Capo d’Orlando, Tal.) 150, 6. Roman Marko (Tuři Svitavy, ČR) 127, 7. Pavol Lošonský (Iskra Svit) 119, 8. Milan Žiak (Levickí Patrioti) 95, 9. Richard Körner (KB Košice) 92, 10. Kyle Matthew Kuric (Zenit Petrohrad, Rus.) 65 bodov. Hlasy dostalo 43 hráčov.

: 1. Žofia Hruščáková (Famila Wuber Schio, Tal.) 319, 2. Barbora Bálintová 302, 3. Zuzana Žirková (obe Good Angels Košice) 246, 4. Marie Růžičková (Umana Reyer Benátky) 204, 5. Sabína Oroszová (Fila San Martino di Lupari, Tal.) 173, 6. Terézia Páleníková (Piešťanské Čajky) 156, 7. Anna Jurčenková (Good Angels) 101, 8. Katarína Tetemondová (Union Saint-Amand, Fr. ) 82, 9. Angelika Slamová (Piešťanské Čajky) 72, 10. Romana Vyňuchalová (ŠBK Šamorín) 56 bodov. Hlasy dostalo 33 hráčok.

: 1. Natália Hejková (ZVVZ USK Praha) 204, 2. Michal Madzin (Iskra Svit) 87, 3. Štefan Svitek (ženy Maďarska, ženy ČR, DVTK Miškovec) 82, 4. Peter Jankovič (Good Angels Košice) 69, 5. Martin Pospíšil (Piešťanské Čajky) 46 bodov. Hlasy dostalo 18 trénerov.

: 1. Richard Ďuriš (BSC Bratislava, tím chlapcov SR do 18 rokov) 66, 2. Juraj Suja (MBK Ružomberok, ženy SR do 20 rokov) 48, 3. Peter Torda (IMC Považská Bystrica) 44 bodov.

: 1. Marek Doležaj (Syracuse University, NY, USA) 300 bodov.

: 1. Nikola Kováčiková (MBK Ružomberok) 184 bodov.

: 1. Ondrej Haviar (MBK Handlová).

: 1. Alexandra Riecka (Scorpions Gratkorn, Rak.).

: Zdenko Tomašovič (na základe rozhodnutia komisie rozhodcov SBA).

Prehľad víťazov ankety o najlepších basketbalistov roka:

1971 Eva Petrovičová - muža nevyhlásili

1972 Eva Petrovičová - Marián Kotleba

1973 Eva Petrovičová - Ivan Chrenka

1974 Božena Miklošovičová - Peter Chrenka

1975 Iveta Polláková - Stanislav Kropilák

1976 Božena Miklošovičová - Stanislav Kropilák

1977 Božena Miklošovičová - Stanislav Kropilák

1978 Eva Piršelová - Stanislav Kropilák

1979 Irena Rajniaková - Stanislav Kropilák

1980 Irena Rajniaková - Stanislav Kropilák

1981 Beata Renertová - Stanislav Kropilák

1982 Zora Brziaková - Stanislav Kropilák

1983 Alena Kašová - Stanislav Kropilák

1984 Alena Kašová - Stanislav Kropilák

1985 Irena Rajniaková - Juraj Žuffa

1986 Erika Dobrovičová - Juraj Žuffa

1987 Anna Janoštinová - Oto Matický

1988 Anna Janoštinová - Oto Matický

1989 Erika Dobrovičová - Oto Matický

1990 Iveta Bieliková - Jozef Michalko

1994 Erika Dobrovičová - Oto Matický

1995 Andrea Kuklová - Oto Matický

1996 Iveta Bieliková - Oto Matický

1997 Anna Kotočová - Marek Andruška

1998 Andrea Kuklová - Richard Petruška

1999 Alena Kováčová - Richard Petruška

2000 Anna Kotočová - Richard Petruška

2001 Alena Kováčová - Martin Rančík

2002 Alena Kováčová - Martin Rančík

2003 Zuzana Žirková - Štefan Svitek ml.

2005 Zuzana Žirková - Anton Gavel

2007 Zuzana Žirková - Radoslav Rančík

2008 Zuzana Žirková - Radoslav Rančík

2009 Zuzana Žirková - Radoslav Rančík

2010 Zuzana Žirková - Anton Gavel

2011 Lucia Kupčíková - Anton Gavel

2012 Lucia Kupčíková - Anton Gavel

2013 Lucia Kupčíková - Radoslav Rančík

2014 Zuzana Žirková - Radoslav Rančík

2015 Zuzana Žirková - Radoslav Rančík

2016 Žofia Hruščáková - Radoslav Rančík

2017 Žofia Hruščáková - Radoslav Rančík

VIZITKY NOVÝCH ČLENOV SIENE SLÁVY SLOVENSKÉHO BASKETBALU:

: narodila sa 7. 4. 1954 v Žiline, basketbal hrala v Žiline, VŠ Praha (1972 – 1979), SCP Ružomberok (1979 – 1987), víťazka Pohára Lilany Ronchettiovej (1976), majsterka Československa (1973), ako trénerka päťnásobná víťazka Európskej ligy (SCP Ružomberok 1999, 2000, Spartak Moskovská oblasť 2007, 2008, ZVVZ USK Praha 2015), 4. miestom na ME v Poľsku 1999 doviedla tím žien SR na OH v Sydney, držiteľka Krištáľového krídla v kategórii šport 2000, v roku 2017 získala s USK Praha svoj jubilejný 20. republikový trénerský titul.

, narodila sa 30. 1. 1955 v Banskej Bystrici, basketbal hrala v rodnom meste (do 1974), v Sparte Praha (1974 – 1981, získala s ňou za sebou 7 čs. titulov počnúc rokom 1975), opäť v Banskej Bystrici a Ružomberku, má na konte triumf v EPM 1976, štartovala na OH v Montreale 1976 (4. miesto), na MS v Kolumbii 1975 (bronz) a štyroch ME, má tri medaily – Taliansko 1974 (striebro), Francúzsko 1976 (striebro), Juhoslávia 1980 (4. miesto) a Taliansko 1981 (bronz), žije v Banskej Bystrici.

IN MEMORIAM:

, narodil sa 28. 5. 1932 v Ružomberku, zomrel 3. 9. 2010, basketbal hral v rodnom meste, v Slávii Bratislava, Dukle České Budějovice, v Iskre Svit (čs. titul 1961), dvojnásobný medailista z majstrovstiev Európy, bronz zo Sofie 1957 a striebro z Istanbulu 1959, účastník OH v Ríme (5. miesto, čo je historicky stále najlepší výsledok ČSR v mužskom basketbale na OH), pracoval ako právnik, súčasne bol tréner, napríklad žien v Ružomberku. Brat nemenej úspešného basketbalistu Borisa, už člena Siene slávy slovenského basketbalu.

Doterajší členovia siene slávy:

: Miloš Bobocký, Gustáv Herrmann, Josef Křepela, Ján Hluchý, Boris Lukášik, Miroslav Rehák, Stanislav Kropilák, Peter Rajniak

: Helena Zvolenská, Zora Staršia-Haluzická, Eva Polatseková-Petrovičová, Nataša Lichnerová-Dekanová, Božena Miklošovičová-Štrbáková





