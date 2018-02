Našou povinnosťou je chrániť a zvyšovať minimálnu mzdu, myslí si Róbert Fico

BRATISLAVA 18. februára (WebNoviny.sk) - Povinnosťou sociálnych demokratov je chrániť a zvyšovať minimálnu mzdu. V diskusnej relácii V politike televízie TA3 to v nedeľu uviedol predseda vlády Robert Fico.

Stúpanie priemerného zárobku

"Postupne by sme všetko mali robiť preto, aby minimálna mzda predstavovala 60 percent z priemerného zárobku v národnom hospodárstve," povedal premiér s tým, že cieľom je v horizonte niekoľkých rokov dospieť k sume 600 eur. To by totiž predstavovalo práve 60 % z priemerného zárobku v národnom hospodárstve, keďže ten je podľa Fica momentálne na úrovni 1 000 eur. Popri tom bude podľa premiéra zároveň stúpať aj priemerný zárobok.





Fico zdôraznil, že je niekoľko dôvodov, prečo sociálni demokrati trvajú na existencii a raste minimálnej mzdy. "Po prvé, musíme urobiť rozdiel medzi tými, ktorí pracujú a ktorí nepracujú," zdôraznil predseda vlády. Rozdiel medzi týmito dvoma situáciami musí byť podľa neho motivujúci. "Naviac, rast minimálnej mzdy tlačí na rast ostatných miezd," skonštatoval.

Musíme ísť ďalej

Zvyšovaniu minimálnej mzdy momentálne podľa Fica praje aj stav ekonomiky. "Ak sa pokúša niekto hospodársky úspech krajiny postaviť na lacnej pracovnej sile, tak zakladá súčasne chudobu. A preto je našou povinnosťou, keďže kondícia ekonomiky je perfektná, tlačiť na rast miezd," vyhlásil s tým, že urobí všetko preto, aby bola minimálna mzda zakotvená do Ústavy SR.





To by podľa neho znamenalo výrazný posun v oblasti sociálnych práv. "Bol by som veľmi rád, keby sa nám podarilo do ústavy dostať oblasť sociálnych práv tretej generácie, pretože máme niečo v ústave, ale je to nevykonateľné, slabé, musíme ísť ďalej," dodal Fico.

