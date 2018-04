Nashville získal Prezidentskú trofej, Vegas aj s Tatarom nastúpi v play-off NHL proti Kings

NEW YORK 9. apríla (WebNoviny.sk) - Hráči tímu Nashville Predators získali v zámorskej hokejovej NHL Prezidentskú trofeje za prvenstvo v základnej časti.

"Predátori" v 82 dueloch nazbierali 117 bodov. Nashville vstúpi do play-off ako víťaz Západnej konferencie, vo východnej vetve boli najúspešnejší hráči tímu Tampa Bay Lightning so 113 bodmi. Najmenej zo všetkých družstiev sa darilo Buffalu, ktoré získalo len 62 bodov a ako jediné z 31 družstiev nedosiahlo hranicu aspoň 200 strelených gólov (199).

Chárov Boston nastúpi proti Torontu

Vyraďovacia časť zámorskej hokejovej NHL sa začne už v stredu 11. apríla, odštartujú vtedy tri série. Do hry vstúpi obhajca Stanleyho pohára Pittsburgh Penguins doma proti Philadelphii Flyers vo Východnej konferencii, v západnej vetve Winnipeg Jets (v kádri Marko Daňo) s Minnesotou Wild a Vegas Golden Knights (Tomáš Tatar) s Columbusom Blue Jackets. O deň neskôr sa začne aj zostávajúcich päť sérií.



Tampa Bay Lightning so slovenským gólmanom Petrom Budajom vyzve New Jersey Devils. Boston Bruins s kapitánom Zdenom Chárom si zmeria sily s Torontom Maple Leafs, ktorému patrí obranca Martin Marinčin. Ten však hrá v súčasnosti v AHL, rovnako ako útočník Bruins Peter Cehlárik. Do vyraďovacej fázy sezóny vstúpia aj Washington Capitals s Columbusom Blue Jackets.

Nashville Predators ako víťaza základnej časti čaká od štvrtka séria proti Coloradu Avalanche a Anaheim Ducks vtedy odštartuje kalifornský boj so San Jose Sharks.

Philadelphia a Colorado vo vyraďovacej časti

Do play-off NHL o Stanleyho pohár postúpili po tri najvyššie umiestnené mužstvá z každej zo štyroch divízií. Miestenku do play-off získali v oboch konferenciách aj dva najlepšie tímy mimo elitného divízneho tria. Všetky mužstvá absolvovali v základnej časti po 82 duelov, dlhodobá súťaž vyvrcholila v nedeľu 8. apríla 2018 súbojom Boston - Florida (2:4).

Počas záverečného víkendu sa hralo už len o dve miestenky do vyraďovacej časti, napokon ich získali Philadelphia a Colorado.



Všetky kluby, ktoré sa nekvalifikovali do play-off, majú šancu na výber z 1. miesta v júnovom drafte nováčikov. Keďže Buffalo skončilo v tabuľke celej profilige na poslednom mieste, možnosť na právo prvého výberu majú najvyššiu (18,5 percenta). Zároveň ja jasné, že prinajhoršom budú Sabres vyberať zo štvrtej priečky. Šanca Ottawy na prvé miesto v drafte je 13,5 percenta, nasledujú Arizona (11,5), Montreal (9,5) a Detroit (8,5). Draftová lotéria sa uskutoční 28. apríla.

Program 1. kola play-off zámorskej hokejovej NHL:

VÝCHODNÁ KONFERENCIA

Tampa Bay Lightning (v kádri Peter Budaj) - New Jersey Devils, termíny: 12., 14., 16., 18., prípadne 21., 23. a 25. apríla

Boston Bruins (v kádri Zdeno Chára, Peter Cehlárik) - Toronto Maple Leafs (v kádri Martin Marinčin), termíny: 12., 14., 16., 19., prípadne 21., 23. a 25. apríla

Washington Capitals - Columbus Blue Jackets, termíny: 12., 15., 17., 19. prípadne 21., 23. a 25. apríla

Pittsburgh Penguins - Philadelphia Flyers, termíny: 11., 13., 15., 18. prípadne 20., 22. a 24. apríla

ZÁPADNÁ KONFERENCIA

Nashville Predators - Colorado Avalanche, termíny: 12., 14., 16., 18., prípadne 20., 22. a 24. apríla

Winnipeg Jets (v kádri Marko Daňo) - Minnesota Wild, termíny: 11., 13., 15., 17., prípadne 20., 22. a 25. apríla

Vegas Golden Knights (v kádri Tomáš Tatar) - Los Angeles Kings, termíny: 11., 13., 15., 17., prípadne 19., 21. a 23. apríla

Anaheim Ducks - San Jose Sharks, termíny: 12., 14., 16., 18., prípadne 20., 22. a 24. apríla

Konečné tabuľky jednotlivých divízií v zámorskej hokejovej NHL - konečný stav k 8. aprílu 2018:

VÝCHODNÁ KONFERENCIA

Atlantická divízia

1. Tampa Bay Lightning 82 54 (48) 5 23 296:236 113 - postup do play-off

2. Boston Bruins 82 50 (47) 12 20 270:214 112 - postup do play-off

3. Toronto Maple Leafs 82 49 (42) 7 26 277:232 105 - postup do play-off

4. Florida Panthers 82 44 (41) 8 30 248:246 96

5. Detroit Red Wings 82 30 (25) 13 39 217:255 73

6. Montreal Canadiens 82 29 (27) 13 40 209:264 71

7. Ottawa Senators 82 28 (26) 11 43 221:291 67

8. Buffalo Sabres 82 25 (24) 12 45 199:280 62

Metropolitná divízia

1. Washington Capitals 82 49 (46) 7 26 259:239 105 - postup do play-off

2. Pittsburgh Penguins 82 47 (45) 6 29 272:250 100 - postup do play-off

3. Philadelphia Flyers 82 42 (40) 14 26 251:243 98 - postup do play-off

4. Columbus Blue Jackets 82 45 (39) 7 30 242:230 97 - postup do play-off

5. New Jersey Devils 82 44 (39) 9 29 248:244 97 - postup do play-off

6. Carolina Hurricanes 82 36 (33) 11 35 228:256 83

7. New York Islanders 82 35 (32) 10 37 264:296 80

8. New York Rangers 82 34 (31) 9 39 231:268 77

ZÁPADNÁ KONFERENCIA

Centrálna divízia

1. Nashville Predators 82 53 (47) 11 18 267:211 117 - postup do play-off a zisk Prezidentskej trofeje

2. Winnipeg Jets 82 52 (48) 10 20 277:218 114 - postup do play-off

3. Minnesota Wild 82 45 (42) 11 26 253:232 101 - postup do play-off

4. Colorado Avalanche 82 43 (41) 9 30 257:237 95 - postup do play-off

5. St. Louis Blues 82 44 (41) 6 32 226:222 94

6. Dallas Stars 82 42 (38) 8 32 235:225 92

7. Chicago Blackhawks 82 33 (32) 10 39 229:256 76

Pacifická divízia

1. Vegas Golden Knights 82 51 (47) 7 24 272:228 109 - postup do play-off

2. Anaheim Ducks 82 44 (40) 13 25 235:216 101 - postup do play-off

3. San Jose Sharks 82 45 (40) 10 27 252:229 100 - postup do play-off

4. Los Angeles Kings 82 45 (43) 8 29 239:203 98 - postup do play-off

5. Calgary Flames 82 37 (35) 10 35 218:248 84

6. Edmonton Oilers 82 36 (31) 6 40 234:263 78

7. Vancouver Canucks 82 31 (31) 11 40 218:264 73

8. Arizona Coyotes 82 29 (27) 12 41 208:256 70

Pozn.: Za klubom nasledujú počet zápasov, všetky víťazstvá, v zátvorke víťazstvá v riadnom hracom čase alebo v predĺžení, prehry v predĺžení alebo samostatných nájazdoch, prehry v riadnom hracom čase, skóre a body.





