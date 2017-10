Naša konečná odmena za najväčšiu obchodnú arbitráž v histórii Slovenska bude 2,5

Bratislava, 11.10.2017 ( WBN/PR ) – Naša advokátska kancelária po pakovaných rokovaniach s MH Manažment súhlasila so stanovením konečnej odmeny za vyhratú arbitráž v hodnote 706,2 miliónov eur na 2,5% z tejto sumy. Táto odmena predstavuje sumu 17 655 000,-€ a je v nej zahrnutá aj suma 4,9 milióna eur, ktorú sme už dostali vyplatenú za priebežné právne úkony počas trojročnej prebiehajúcej obchodnej arbitráže. Ako víťazná strana sporu sme si uplatnili na arbitrážnom súde aj trovy konania a to vo výške 12,7 milióna eur. O ich konečnej výške rozhoduje arbitrážny súd. Celá výška priznaných súdnych trov prináleží klientovi – čiže MH Manažment.

Naša kancelária vyhrala pre MH Manažment a celú Slovenskú republiku historicky najväčšiu arbitráž a zabránila situácii, kedy by Slovenská republika musela zaplatiť spoločnosti Slovenské elektrárne 700 miliónov eur. Sekundárne sme tak navyše významne zlepšili aj právnu pozíciu Slovenska pri vymáhaní sumy 360 miliónov eur plus úroky v súvisiacom súdnom spore so Slovenskými elektrárňami.

Naša právna kancelária považuje uzavretú dohodu za férovú a nebude sa ku nej ďalej vyjadrovať. Svoju prácu sme odviedli na najvyššej možnej odbornej úrovni. Napriek tomu sme sa stali terčom neodôvodnenej a štvavej mediálnej a politickej kampane. Napriek tomu, že sme vždy verejne tvrdili, že o konečnej výške odmeny vedieme s klientom rokovania, opakovane sme viac ako dva týždne spájaný so sumou 64 miliónov eur a absurdnými konštrukciami o ľahkom a vopred vyhratom spore.

Konštatujeme, že ani štvavá kampaň, ani populistické vyjadrenia rôznych ľudí, ani nič iné čo sa v posledných dňoch smerom ku našej kancelárii dialo, nijako nedokáže prekryť fakt, že sme boli na medzinárodnej arbitráži úspešní a poskytli sme nášmu klientovi to, čo očakával – odbornú a efektívnu pomoc pri ťažkom súdnom spore. Porazili sme medzinárodnú právnickú mašinériu, ktorá disponuje tisíckami právnikov po celom svete a ktorá mala jeden a úplne jednoznačný cieľ – donútiť Slovenskú republiku zaplatiť spoločnosti Slovenské elektrárne sumu 706,2 milióna eur.

