Národnoštátnym záujmom Slovenska podľa SaS je, aby Fico a spol. skončili na smetisku dejín

BRATISLAVA 18. júla (WebNoviny.sk) - Ani pri najlepšej vôli strana Sloboda a Solidarita (SaS) nemôže nájsť zhodu v národnoštátnych záujmoch Slovenska so Smerom-SD, lebo populisti a rozkrádači verejného majetku žiadne národnoštátne záujmy nemajú.

Smeráci majú len vlastné záujmy

Predstavitelia SaS to uvádzajú v tlačovej správe, ktorú agentúre SITA poskytol Róbert Buček z tlačového oddelenia strany. Podľa liberálov politici zo Smeru-SD "majú len vlastné záujmy a marketingové triky, do ktorých ich zabaľujú". Výzvy premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktoré zazneli na oslavách zvrchovanosti, považujú preto liberáli za bezobsažné a falošné.



„Smer-SD v zahraničnej politike neponúka občanom žiaden konkrétny plán, žiadnu víziu, ba dokonca ani žiadnu konkrétnu tému, na ktorej by sa dal postaviť vnútropolitický konsenzus. Miesto debaty o obsahu národnoštátnych záujmov Slovenska Robert Fico zatiahol politickú scénu do vojny o slová. A tak občania ani netušia, ako sa vláda pozerá napríklad na bankovú úniu, celoeurópsku harmonizáciu daní, spoločnú európsku agrárnu politiku, ba dokonca ani na utečeneckú krízu v dlhodobej perspektíve. Robert Fico zato umne presmeroval pozornosť verejnosti na reči o prvej integračnej lige, aby nemusel hovoriť o obsahu národnoštátnych záujmov Slovenska, pretože by ho to potom demaskovalo,“ uviedol predseda SaS Richard Sulík.

Mafiáni sa dostávajú na slobodu

Národnoštátne záujmy Slovenska tak podľa najsilnejšej opozičnej strany nemajú žiaden konkrétny obsah. „Je to len marketingový nástroj, pomocou ktorého sa chce Robert Fico udržať pri moci, ovládať toky eurofondov a držať opozíciu pod krkom. A ani trochu sa nerozpakuje využívať na tieto prízemné mocenské ciele oslavy zvrchovanosti. Je to politika presne v intenciách mečiarizmu. Ostentatívne vatry, hudba, tanec, klobása, ale pod povrchom duchovná prázdnota a kšefty,“ tvrdí SaS vo svojom stanovisku.



„Národnoštátnym záujmom Slovenska je nepochybne aj právny štát, vymožiteľnosť práva, spravodlivosť, morálne správanie sa politikov. V týchto oblastiach Robert Fico a jeho vlády zlyhávajú na celej čiare. Mafiáni sa dostávajú na slobodu za pomoci sudcu na Najvyššom súde SR, s ktorým si štát nevie dať rady. Štátna mašinéria nedokáže vyriešiť ani susedské spory medzi slušnými občanmi a tými neprispôsobivými, otvárajú sa tak stavidlá násiliu a extrémizmu. Rozkráda sa všetko verejné, čo má hodnotu a nie je uviazané,“ poznamenal podpredseda SaS a poslanec NR SR Ľubomír Galko.

„Minister vnútra chráni podozrivého z daňových podvodov, obchoduje s ním a premiér Fico býva v jeho v luxusnom byte. S takýmito politikmi nie je možné nájsť žiaden národnoštátny záujem, pretože jediným národnoštátnym záujmom je, aby skončili na smetisku dejín,“ dodal Galko.

