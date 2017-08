Národniari majú pocit, že Smer na nich útočí cez OĽaNO

BRATISLAVA 8. augusta (WebNoviny.sk) – V Slovenskej národnej strane (SNS) majú pocit, akoby bolo hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) zaangažované v útokoch na národniarov.

Po skončení Koaličnej rady to pre médiá povedal Jaroslav Paška (SNS). Tvrdí, že Smer-SD na SNS neútočí priamo, ale cez OĽaNO.



„Máme pocit, že tu je nejaký synchrón. Akoby ten subjekt bol nasadený na to, že bude očierňovať s materiálmi, ktoré sú vypracované kdesi inde. Máme subjektívny pocit, že tá koordinácia sa začína prejavovať čitateľne,“ povedal Paška.

Paška zároveň tvrdí, že SNS chce v prvom rade zmenu mechanizmov fungovania koalície. Domnieva sa, že napríklad ministrom by mali chodiť dokumenty na vládu skôr ako v ten deň ráno. Myslí si, že by bolo dobré, ak by sa Koaličná rada stretávala pravidelne. Za problém považuje aj obsadenie miest v regiónoch. Podľa Pašku nešla SNS na rokovania s personálnymi požiadavkami.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.