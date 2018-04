Národná kriminálna agentúra zadržala piatich právoplatne odsúdených okoličányovcov

BRATISLAVA 19. apríla (WebNoviny.sk) - Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala v noci z utorka na stredu piatich členov tzv. skupiny okoličányovcov, ktorí boli .

Ako polícia informovala na svojej facebookovej stránke zadržaní boli: Ľubomír Bialko (odsúdený na 12,5 roka), Pavol Karas (12 rokov), Jaroslav Janoščák (11 rokov), Martin Mika (8 rokov) a Ľuboš Vasiľov (5 rokov).

Tri doživotné tresty

Najvyšší súd SR v stredu 11. apríla potvrdil v kauze východoslovenskej zločineckej skupiny vedenej Róbertom Okoličánym .



Odsedieť si ich za rôzne trestné činy majú okrem samotného šéfa skupiny aj Róbert Nigut a Jaroslav Potučko. Ďalší obžalovaní v tomto prípade dostali tresty v rozmedzí od 24 a pol roka nepodmienečne až po podmienečné tresty.

Okoličány ušiel do zahraničia

Najvyšší súd zároveň nariadil obžalovaným okamžite výkon trestu a tiež nariadil ich dodanie do výkonu trestu, keďže obžalovaní boli v tomto prípade stíhaní na slobode.



Róbert Okoličány nenastúpil do väzenia a podľa medializovaných informácií ušiel do zahraničia. Jaroslava Potučka polícia dodala do výkonu trestu ešte v stredu a Róbert Nigut je už dlhodobo na úteku a pátra po ňom Interpol.

Ako uviedla polícia v súvislosti s odsúdenými, nemali žiadne zákonné oprávnenie sledovať a zadržať tieto osoby ešte pred vynesením právoplatného rozsudku a vydaním zatýkacieho rozkazu súdom.

