Nápoj z troch ingrediencií, ktorý vám pomôže v boji s prebytočnými kilami

Každý, kto sa niekedy pokúšal schudnúť vie, že to veru nie je jednoduché. Niekedy to nejde vôbec podľa našich predstáv. Ak máte podobný problém, vyskúšajte do svojho jedálnička zaradiť nasledovný nápoj.

Každý veľmi dobre vie, že schudnúť sa nedá zo dňa na deň, a ani za týždeň. Preto, ak aj vy neúspešne bojujete s chudnutím, vyskúšajte nasledovný nápoj. Jedná sa o recept, ktorý pomôže vášmu telu zbaviť sa nadbytočnej vody, pomáha odstrániť plynatosť, rozkladá tukové bunky a podporí celkový výkon vášho tela, aby sa rýchlo vylúčili toxíny.

Okrem týchto výhod vás poteší aj to, že sa skladá iba z troch ingrediencií, ktoré sú bežne a veľmi ľahko dostupné. Zrejme ich máte aj teraz doma. Takže neváhajte a vyskúšajte tento nápoj aj vy.

Čo budete potrebovať:

1 citrón

60 g petržlenu

60 ml vody

Postup:



Citrón rozrežte napoly a vyšťavte ho. Petržlen nakrájajte na malé kúsky. Teraz si zoberte jednu šálku, do nej dajte citrónovú šťavu a petržlen a zalejte vodou. Tento nápoj má najlepší účinok na prázdny žalúdok. Pite jeden pohár denne viac ako 6 dní. Potom si dajte prestávku 10 dní a začnite znovu.

