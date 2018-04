Nakladanie policajnému zboru presahuje medze, tvrdí Gašpar a hovorí o vyšetrovaní vraždy Kuciaka

BRATISLAVA 6. apríla (WebNoviny.sk) - Požiadavku na svoje odvolanie požaduje prezident Policajného zboru Tibor Gašpar za politickú. Uviedol to v piatok v diskusnej relácii v rádiu Aktual.

Nepravdivý obraz o slovenskej polícii

"Paradoxne, tí ktorí kričia najviac o odpolitizovaní polície chcú, aby bol policajný prezident politicky odvolaný," povedal Gašpar s tým, že hrozí, že v takejto atmosfére sa môže stať pravidlom, že "bude policajný prezident odvolávaný každý týždeň, keď sa nejaký politik zle vyspí".



Gašpara tiež podľa vlastných slov mrzí, že po "pseudoargumentoch," ktorými sa argumentovala potreba jeho odvolania, sa začal vytvárať aj "nepravdivý a manipulatívny" obraz o slovenskej polícii.

Zodpovednosť len za vlastné rozhodnutie

"Ja sa na to pozerám tak, že môže byť využitý inštitút bez udania dôvodu, alebo že urobím rozhodnutie, že odídem, nie preto, že by som mal pocit, že som zlyhal, ale pretože to nakladanie policajnému zboru a vytváranie obrazu nefunkčnej polície vo vzťahu k 23 tisícom policajtov, to presahuje všetky medze," uviedol policajný prezident na margo svojho možného odchodu z funkcie.



Gašpar podľa vlastných slov môže niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutie, ale nie za vyšetrovanie konkrétnych prípadov, ktoré nevykonáva. Pokiaľ ide o vraždu novinára Kuciaka, podľa Gašpara dozorový prokurátor povedal, že zatiaľ sa to deje bez chýb a je to pod jeho kontrolou.





