Najvyšší súd popiera podozrenia z možnej manipulácie so spismi v súvislosti s vraždou Kuciaka

Policajný prezident Tibor Gašpar túto novú stopu dnes potvrdil. „Ak sa mám vyjadriť k tomu, či sa začíname zoberať podozreniami na Najvyššom súde SR, o čom boli v médiách informácie, tak áno, potvrdím, že bolo podané trestné oznámenie zo strany pána novinára v tejto veci, že by to súvis mohlo mať. Vykonávajú sa vyšetrovacie úkony v tomto smere,“ uviedol dnes v Košiciach Gašpar s tým, že podozrenia sa týkajú manipulácie so spismi.