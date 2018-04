Najvyšší súd eviduje sťažnosť proti väzbe Antonina V., o ktorom písal zavraždený novinár Kuciak

BRATISLAVA 6. apríla (WebNoviny.sk) - Na Najvyšší súd SR v piatok dorazila sťažnosť Antonina V. proti vzatiu do väzby. "O sťažnosti proti vzatiu do predbežnej väzby rozhodne senát najvyššieho súdu v zákonnej lehote, teda do piatich pracovných dní," informovala agentúru SITA hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.

Na podnikateľa bol vydaný európsky zatykač

Košický krajský súd 15. marca vyhovel návrhu prokuratúry a vzal Taliana Antonina V. (1975), žijúceho a podnikajúceho na východe Slovenska, do predbežnej väzby. Krajský prokurátor v Košiciach podal návrh na vzatie do predbežnej väzby Antonina V., na ktorého európsky zatýkací rozkaz vydal súd v Benátkach 9. marca 2018.





Antonino V. je v Taliansku stíhaný za trestné činy nezákonného obchodovania s narkotikami a psychotropnými látkami a za účasť na trestnom zoskupení za účelom nezákonného obchodovania s drogami. Podľa obvinenia sa Antonino V. od decembra 2013 do decembra 2015 spolčil s inými osobami za účelom nepretržitého páchania trestnej činnosti spočívajúcej v dovoze veľkého množstva kokaínu z Južnej Ameriky.

Prokuratúra žiada informácie z Talianska

Ako v marci uviedol hovorca košickej prokuratúry Milan Filičko, Krajská prokuratúra Košice prostredníctvom slovenského národného zastúpenia v Eurojuste požiadala taliansku stranu o poskytnutie dodatočných informácií v zmysle zákona o európskom zatýkacom rozkaze.





Prokuratúra má 40 dní na to, aby súdu doručila originál zatýkacieho rozkazu s príslušnými dokladmi, ktoré poskytne talianska prokuratúra. Súd potom bude rozhodovať o vydávacej väzbe. Ak prokuratúra potrebné dokumenty nepredloží, bude musieť súd Antonina V. prepustiť.

