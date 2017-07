Najviac vybojované víťazstvo, tvrdí Froome po štvrtom zisku žltého dresu na Tour de France

PARÍŽ 23. júla (WebNoviny.sk) - Takmer celé storočie od svojho vzniku nepoznala cyklistická Tour de France britského víťaza, no v posledných šiestich rokoch sa jazdci zo Spojeného kráľovstva zapísali do histórie najslávnejších pretekov na dvoch kolesách päťkrát.

Na 99. ročníku v sezóne 2012 ju začal písať Bradley Wiggins a odvtedy v štyroch prípadoch zdvihol vlajku najvyššie Christopher Froome. Za všetkými britskými triumfami je tím Sky vo vedení s geniálnym stratégom Davom Brailsfordom.

Zaradil sa k legendám

Tohtoročné štvrté celkové prvenstvo 32-ročného rodáka z kenského Nairobi Frooma bolo zatiaľ jeho najtesnejšie, pred druhým Kolumbijčanom Rigobertom Uránom (Cannondale-Drapac) vyhral s náskokom 54 sekúnd.



Štvrtým žltým tričkom a tretím po sebe sa britský cyklista zaradil za také legendy ako Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault a Miguel Indurain. Všetci títo štyria páni ovládli Tour de France päťkrát. Tohtoročný triumf Frooma je špecifický aj tím, že ho dosiahol bez víťaznej etapy, zároveň je vôbec jeho prvým v aktuálnej cyklistickej sezóne.

"Je veľká pocta, keď ma spomenú v rovnakej vete s legendami Tour de France. Vyhrať tieto preteky raz bolo novinkou, skvelým pocitom. Druhé víťazstvo bolo ešte niečo viac a obhájenie prvenstva ma poháňalo vpred. Teraz som zvíťazil tretíkrát po sebe a mám štvrtý titul. Je to... Nikdy som nerozmýšľal o tom, že by som sa dostal do spoločnosti s cyklistami ako Eddy Merckx alebo by som sa priblížil Anquetilovi či Indurainovi. Je úžasné byť v takej pozícii. Konečne dokážem pochopiť, aké ťažké bolo pre týchto jazdcov vyhrať Tour de France päťkrát. Každým rokom je to náročnejšie a teraz to bolo rozhodne moje najviac vybojované víťazstvo," povedal Froome.



"Toto víťazstvo bolo pravdepodobne najlepšie, čo sa týka toho, ako Froome jazdil, ako sa vyrovnal s prekážkami a ako sa prezentoval samotný tím. Za triumfom jasne šliapal od začiatku, bolo zrejmé, že tento triumf bude najťažšie si vybojovať," dodal Brailsford.

V roku 2014 na TdF dvakrát spadol

Tŕňom v päte inak suverénneho tímu Sky bol len rok 2014, keď Froome v úvode Tour dvakrát spadol, utrpel zlomeniny na ľavej aj pravej ruke a jeho šance boli na dne. Vtedy to využil Talian Vincenzo Nibali, ktorý si víťazstvom na "starej dáme" skompletizoval zbierku triumfov na všetkých troch Grand Tour.

Pamätným obrázkom z ostatných ročníkov Tour de France je kompaktná formácia družstva Sky, ktorá neohrozene na rovinách či v kopcoch ťahala svojho lídra za víťazstvom. Inak to nebolo ani tento rok, Froome sa mohol v náročných horských etapách spoľahnúť najmä na Španielov Mikelov Landu a Nieveho či Poliaka Michala Kwiatkowského.

"Tour v roku 2013 a teraz boli veľmi intenzívne, tohtoročné preteky vyžadovali, aby sme k situácii postavili viac tímovo ako v predchádzajúcich rokoch. Potrebovali sme jazdiť rozumne a sústredene každý deň a to vytváralo na vás veľký tlak. Froome ukázal, ako dobre rýchlostne je na tom v horách, bol schopný útočiť aj rýchlo doťahovať útoky súperov. Takže neviem, čo mám povedať ľuďom, ktorí tvrdia, že nie je taký silný ako v minulosti. Úroveň súťaže o celkové prvenstvo je však vysoká a naši rivali sa tiež zlepšili," dodal športový riaditeľ Sky Nicolas Portal.

Vizitka - Christopher Froome:

Veľká Británia

20. mája 1985 v Nairobi (Keňa)

186 cm/69 kg

Sky (od roku 2010)

Konica Minolta (2007), Barloworld (2008 - 2009)

víťaz Tour de France 2013, 2015, 2016 a 2017, víťaz siedmich etáp na Tour, víťaz troch etáp na Vuelte a Espaňa, trojnásobný víťaz Critérium du Dauphiné (2013, 2015, 2016), dvojnásobný víťaz Okolo Romandie (2013, 2014), Okolo Ománu (2013, 2014), víťaz Critérium International (2013), Okolo Andalúzie (2015), bronzový medailista v časovke jednotlivcov na OH 2012 a OH 2016, bronzový medailista z časovky družstiev na MS 2013, bronzový medailista z Afrických hier 2007.

Vyrastal v Keni a JAR. S britskou licenciou na základe držania pasu a rodiska svojich predkov jazdí od roku 2008. V roku 2011 skončil na Vuelte druhý a začala sa jeho kariéra jazdca pre veľké preteky. V roku 2012 pomáhal Bradleymu Wigginsovi vyhrať Tour de France, o rok sa už tešil z výhry na Tour, ktorú zopakoval aj v rokoch 2015, 2016 a 2017. V sezóne 2014 francúzske preteky nedokončil pre zranenie a po vyliečení skončil druhý na Vuelte. Svetový cyklista roka 2013.

Tour de France - víťazi:

Christopher Froome (V. Brit.), Christopher Froome (V. Brit.), Christopher Froome (V. Brit.), Vincenzo Nibali (Tal.), Christopher Froome (V. Brit.), Bradley Wiggins (V. Brit.), Cadel Evans (Aus.), Andy Schleck (Lux.), Alberto Contador (Šp.), Carlos Sastre (Šp.), Alberto Contador (Šp.), Óscar Pereiro (Šp.), Marco Pantani (Tal.), Jan Ullrich (Nem.), Bjarne Riis (Dán.), Miguel Indurain (Šp.), Miguel Indurain (Šp.), Miguel Indurain (Šp.), Miguel Indurain (Šp.), Miguel Indurain (Šp.), Greg LeMond (USA), Greg LeMond (USA), Pedro Delgado (Šp.), Stephen Roche (Ír.), Greg LeMond (USA), Bernard Hinault (Fr.), Laurent Fignon (Fr.), Laurent Fignon (Fr.), Bernard Hinault (Fr.), Bernard Hinault (Fr.), Joop Zoetemelk (Hol.), Bernard Hinault (Fr.), Bernard Hinault (Fr.), Bernard Thévenet (Fr.), Lucien van Impe (Belg.), Bernard Thévenet (Fr.), Eddy Merckx (Belg.), Luis Ocaňa (Šp.), Eddy Merckx (Belg.), Eddy Merckx (Belg.), Eddy Merckx (Belg.), Eddy Merckx (Belg.), Jan Janssen (Hol.), Roger Pingeon (Fr.), Lucien Aimar (Fr.), Felice Gimondi (Tal.), Jacques Anquetil (Fr.), Jacques Anquetil (Fr.), Jacques Anquetil (Fr.), Jacques Anquetil (Fr.), Gastone Nencini (Tal.), Federico Bahamontes (Šp.), Charly Gaul (Lux.), Jacques Anquetil (Fr.), Roger Walkowiak (Fr.), Louison Bobet (Fr.), Louisom Bobet (Fr.), Louison Bobet (Fr.), Fausto Coppi (Tal.), Hugo Koblet (Švaj.), Ferdinand Kübler (Švaj.), Fausto Coppi (Tal.), Gino Bartali (Tal.), Jean Robic (Fr.), Sylvére Maes (Belg.), Gino Bartali (Tal.), Roger Lapébie (Fr.), Sylvére Maes (Belg.), Romain Maes (Belg.), Antonin Magne (Fr.), Georges Speicher (Fr.), André Leducq (Fr.), Antonin Magne (Fr.), André Leducq (Fr.), Maurice de Waele (Belg.), Nicolas Frantz (Lux.), Nicolas Frantz (Lux.), Lucien Buysse (Belg.), Ottavio Bottecchia (Tal.), Ottavio Bottecchia (Tal.), Henri Pélissier (Fr.), Firmin Lambot (Belg.), Léon Scieur (Belg.), Philippe Thys (Belg.), Firmin Lambot (Belg.), Philippe Thys (Belg.), Philippe Thys (Belg.), Odile Defraye (Fr.), Gustave Garrigou (Fr.), Octave Lapize (Fr.), Francois Faber (Lux.), Lucien Petit-Breton (Fr.), Lucien Petit-Breton (Fr.), 1906 René Pottier (Fr.), Louis Trousselier (Fr.), Henri Cornet (Fr.), Maurice Garin (Fr.)

v rokoch vyhral Tour de France Američan Lance Armstrong, ale po prevalení jeho dopingovej kauzy mu všetky víťazstvá odobrali a týchto sedem ročníkov zostalo bez víťazov.

v rokoch sa nejazdilo pre druhú svetovú vojnu.

v rokoch sa nejazdilo pre prvú svetovú vojnu.

