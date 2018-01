Najväčšou výzvou pre ministerku Lubyovú je šport, navrhuje zaviesť tri hodiny telesnej výchovy

BRATISLAVA 2. januára (WebNoviny.sk) - Rezort školstva má obrovský rozmer, od školstva cez vedu, vzdelávanie, výskum až po šport. Práve šport bol pre ministerku školstva Martinu Lubyovú pri nástupe do funkcie najväčšou výzvou.

Sme národ športovcov. Máme naozaj významný podiel športujúcej verejnosti. Žijeme zdravšie a dožívame sa vyššieho veku. Počula som veľmi zaujímavú vec. Ak by farmabiznis prišiel so zázračnou tabletkou, čo by obsahovala účinnú látku, ktorá by sa rovnala tomu, ako naše telo reaguje po 30 minútach športu, tak tá tabletka by bola najziskovejšou vôbec. Rada tomu verím, sama si veľmi užívam čas, ktorý môžem tráviť aktívnym odpočinkom. Tiež nadšene sledujem našich špičkových športovcov. Užívam si každé ich víťazstvo a bolia ma ich neúspechy, zranenia, či keď sa im deje nespravodlivosť. Grécky ideál harmonického súladu a vyváženosti fyzickej a duševnej stránky človeka má niečo do seba. A aj moja celoživotná akademická kariéra ma predurčuje, aby som rovnako srdnato a s vášňou pre vec hájila tiež záujmy vedy a výskumu, uviedla v rozhovore pre agentúru SITA šéfka rezortu školstva.





Rezort školstva chce, aby deti viac športovali, a preto odporúča zaviesť tri hodiny telesnej výchovy na prvom stupni základných škôl. „Týka sa to škôl, ktoré na to majú priestorové a materiálové zabezpečenie a kvalifikovaných učiteľov. Zohľadňuje sa zameranie školy. Školy so zameraním na jazyky nemusia zaviesť tretiu hodinu telocviku," povedala Lubyová po rokovaní vlády SR 13. decembra.

