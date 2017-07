Najväčšie preteky v horskej cyklistike ŠKODA STUPAVA TROPHY už tento víkend

ŠKODA BIKE OPEN TOUR 2017 už túto sobotu, 29. júla, odštartuje druhú polovicu štvrtého ročníka série najvýznamnejších pretekov horských bicyklov na Slovensku podujatím ŠKODA STUPAVA TROPHY. Tradične najväčší slovenský MTB maratón ponúkne pretekárom päť súťažných trás a pre fanúšikov horskej cyklistiky zároveň aj skvelý sprievodný program.



Bratislava, 26.7.2017 ( WBN/PR )- MTB maratón ŠKODA STUPAVA TROPHY je štvrtým podujatím série najprestížnejších pretekov horských bicyklov na Slovensku ŠKODA BIKE OPEN TOUR 2017 a tradične je najväčším MTB maratónom na Slovensku. Minulý rok sa na štart postavilo až 1240 bikerov, ktorým fandilo vyše 5000 divákov. Podobný záujem očakávajú organizátori aj tento rok.



„Spolu s letom sa do druhej polovice preklápa aj ŠKODA BIKE OPEN TOUR 2017. Všetkých priaznivcov horskej cyklistiky s radosťou pozývam už túto sobotu do Stupavy, kde na úbočí Malých Karpát môžete prežiť atraktívny víkend, bohatý na obdivuhodné športové výkony aj nevšedné zážitky pre celú rodinu,“ uviedol Ing. Marek Růžička, konateľ ŠKODA AUTO Slovensko.



Na pretekárov čaká päť súťažných trás s prevýšením od 350 do 2850 m a s dĺžkou 105 km, 76 km, 42 km a 25 km, vrátane atraktívnej 16 km trasy pre jednokolky. Ako na predchádzajúcich pretekoch série, tak aj v Stupave každý pretekár získa na prezentácii štartovací balíček s cyklistickou fľašou We Love Cycling. Víťazi každej kategórie získajú športové ceny značky ŠKODA. Zároveň všetci účastníci, ktorí úspešne absolvujú maratón, budú zaradení do tomboly, v ktorej hlavnými cenami sú bicykle AUTHOR a ŠKODA. Fanúšikovia horskej cyklistiky si všetky informácie o pretekoch nájdu na stránke www.welovecycling.sk/sbot, na ktorej sa bikeri môžu na preteky aj registrovať.



V Stupave nebudú chýbať ani tento rok preteky pre bežcov a juniorských a detských cyklistov. Okrem pretekov organizátori pre návštevníkov pripravili aj bohatý sprievodný program. V maratónskej dedinke pri Park Hoteli INTENZÍVA na Novej ulici čaká na návštevníkov adrenalínová trať s prekážkami pre deti, dopravné ihrisko, skákací hrad, kreatívne dielne, maľovanie na tvár, varenie s minuloročnou víťazkou súťaže MasterChef Slovensko Martinou Grňovou. O zábavu sa postará moderátor Tomaggio a jedným z vrcholov programu bude aj šou majstra sveta v cyklotriale Jána Kočiša.



ŠKODA BIKE OPEN TOUR 2017



Séria MTB maratónov s podporou generálneho partnera ŠKODA AUTO Slovensko sa skladá zo šiestich pretekov na území Slovenskej republiky v rôznych vekových a výkonnostných kategóriách, ktoré sa konajú od apríla do septembra. Na každé preteky sa môžu prihlásiť všetci fanúšikovia horskej cyklistiky – od registrovaných cyklistov, cez MTB nadšencov z radov amatérov až po deti. Pretekári súťažia v 11 kategóriách. Na každých pretekoch série ŠKODA BIKE OPEN TOUR organizátori pripravia množstvo sprievodných akcií, súťaží a bohatý program pre celú rodinu. Prvé tri ročníky série oslovili už desaťtisíce priaznivcov horskej cyklistiky.



Ceny pre víťazov a tombola aj pre hobby bikerov



Víťazi každej kategórie jednotlivých maratónov v sérii ŠKODA BIKE OPEN TOUR získavajú športové ceny značky ŠKODA. Zároveň všetci účastníci, ktorí úspešne absolvujú jednotlivé maratóny v sérii, sú zaradení do tomboly, v ktorej môžu vyhrať jeden zo šiestich ŠKODA bicyklov.



Vo finálnej tombole sa hrá o ďalších šesť ŠKODA bicyklov. Podmienkou zaradenia do tejto tomboly je úspešné absolvovanie minimálne štyroch pretekov z celej série ŠKODA BIKE OPEN TOUR. Na výhru horských bicyklov ŠKODA v tombole má šancu každý hobby biker.



Do celkového bodovania sa každému účastníkovi započítavajú štyri najlepšie výsledky z absolvovaných pretekov z celej série. Výsledné bodovanie série určí celkovo 33 víťazov v 11 kategóriách na prvých, druhých a tretích miestach.



Podrobnejšie informácie o ŠKODA BIKE OPEN TOUR nájdu fanúšikovia horskej cyklistiky na stránke www.welovecycling.sk/sbot, kde sa môžu na preteky série aj registrovať.



Kalendár série

29. 4. 2017 ŠKODA Svätojurský MTB maratón

3. 6. 2017 ŠKODA Dohňany – Púchov Trophy

24. 6. 2017 AUTHOR ŠKODA Bikemaratón Súľovské skaly

29. 7. 2017 ŠKODA STUPAVA TROPHY

12. 8. 2017 ŠKODA Horal MTB maratón

2. 9 .2017 ŠKODA Slovenský raj



ŠKODA a cyklistika



Spojenie cyklistiky so značkou ŠKODA siaha hlboko do minulosti, až ku vzniku samotnej automobilky. Bohatá úspešná história mladoboleslavskej automobilky sa začína písať v roku 1895, keď začala výrobu práve bicyklami. Od roku 2004 je ŠKODA partnerom a dodávateľom oficiálnych automobilov na najpopulárnejších cyklistických pretekoch sveta – Tour de France. Na legendárnej Tour zastrešuje aj jeden z dresov pre individuálne hodnotenie cyklistov – od roku 2004 bola partnerom bieleho dresu, od roku 2015 podporuje prestížny zelený dres. ŠKODA AUTO je oficiálnym partnerom zeleného dresu pre najlepších špurtérov aj na pretekoch okolo Španielska La Vuelta, ktoré podporuje od roku 2011.



ŠKODA je dlhodobým stabilným podporovateľom a partnerom aj slovenskej cyklistiky. Aktívne podporuje najväčšie domáce podujatie v cestnej cyklistike Okolo Slovenska. V roku 2015 sa ŠKODA stala novým partnerom najväčšej cyklistickej charitatívnej akcie na Slovensku Parasport24 Tour. Spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko zároveň sedem rokov podporovala cyklistu Petra Velitsa, ktorý počas svojej kariéry získal tri tituly majstra sveta v tímovej časovke a je jedným z najúspešnejších cyklistov v histórii Slovenska.

