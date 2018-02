Najťažšie bolo udržať si pomalé tempo, hovorí Taufatofua o behu na lyžiach v Pjongčangu

PJONGČANG 16. februára (WebNoviny.sk) - Športovec z oceánskeho kráľovstva Tonga Pita Taufatofua dokončil piatkové preteky v behu na lyžiach na 15 km voľnou technikou, keď spomedzi 119 súťažiacich finišoval na 114. mieste.

Keď sa blížil do cieľa, pomyslel si: "Bože, nie pred všetkými, nedaj mi môj prvý pád!" Za ním zaostali dvaja pretekári, ďalší traja neprišli do cieľa, respektíve ich diskvalifikovali.

"Najťažšie bolo udržať si tempo. Viem, pomalé, ale predsa tempo. Nikdy to takto dobre pre mňa nefungovalo na 15 kilometrov. Vždy som ubral okolo druhého kilometra z plynu, ale dnes som sa držal tempa," citoval exotického športovca Olympijský informačný servis (OIS).

So zimou sa Taufatofua vyrovnal bez problémov: "Po pretekoch mi je zima, ale nič mimoriadne. Dal som si trocha kimčchi (kórejské národné jedlo - pozn.), takže mi bolo príjemne a ohnivo." Netají sa, že by chcel aj na svoju tretiu olympiádu - do Tokia v roku 2020: "To je jeden z mojich cieľov. Tri olympiády v troch druhoch športu. Uvidíme, či to pôjde..."





Na otázku, aký šport by to mal byť, reagoval: "Niečo, čo má spoločné s vodou, uvidíme. Skok do výšky? Už teraz mi je teplo pri pomyslení, že by to mal byť môj ďalší šport." Na olympiáde v Riu de Janeiro 2016 súťažil v taekwonde.

Bol vlajkonosičom svojej krajiny na otváracom ceremoniáli v Riu i na ZOH v Pjongčangu, v oboch prípadoch zaujal nástupom, keď bol do pol pása obnažený.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.