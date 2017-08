Najsilnejšiu podporu majú Smer-SD, SaS a kotlebovci. KDH by volilo viac ľudí ako Most-Híd

BRATISLAVA 1. augusta (WebNoviny.sk) - Ak by parlamentné voľby boli v júli, do poslaneckých lavíc by sa podľa prieskumu agentúry Polis Slovakia posadili zástupcovia ôsmich politických strán a hnutí. Najsilnejšiu podporu má trojica strán: Smer-SD (27,8 %), Sloboda a Solidarita (15,8 %) a Ľudová strana Naše Slovensko (11,2 %).

SNS a OĽaNO delí desatina percenta

Telefonický prieskum robila agentúra Polis Slovakia pre agentúru SITA v dňoch 18. až 24 júla na vzorke 1 208 respondentov starších ako 18 rokov, na území celej SR. Respondentom položili otázku: "Ak by parlamentné voľby boli teraz, najbližší víkend, ktorú stranu alebo hnutie by ste volili?"



Do parlamentu by sa podľa prieskumu dostala Slovenská národná strana s podporou 9,5 percenta. Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti - NOVA by volilo 9,4 percenta opýtaných. Podporu hnutiu Sme rodina vyslovilo 6,4 percenta účastníkov prieskumu.

Nerozhodnutých 29 percent respondentov

Do parlamentu má opäť namierené Kresťanskodemokratické hnutie, ktorého zástupcov v zákonodarnom zbore chce opäť vidieť šesť percent voličov. S podporou 5,5 percenta voličov by boli podľa júlového prieskumu v parlamente aj zástupcovia strany Most-Híd. Strana maďarskej komunity má podľa prieskumu podporu 4,7 percenta voličov a do parlamentu by sa tak zástupcovia tejto strany nedostali.

Preferencie sú vyrátané z 55 percentnej volebnej účasti. Nerozhodnutých bolo 29 percent respondentov, voliť by nešlo 16 percent opýtaných. Ak by voľby dopadli tak ako júlový prieskum, strany súčasnej koalície by vládu nezložili, nemali by v parlamente dostatok mandátov. Smer-SD by mal 46 poslancov v parlamente, SNS by ich mala 16 a Most-Híd deväť.

Politická strana Preferencie júl 2017 Mandáty júl 2017 Preferencie jún 2017 Smer-SD 27,8 46 28 Sloboda a Solidarita 15,8 26 16,5 Marian Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko 11,2 18 11,8 Slovenská národná strana 9,5 16 9,5 Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti-NOVA 9,4 15 9,1 SME RODINA - Boris Kollár 6,4 10 7,4 Kresťanskodemokratické hnutie 6 10 6 Most - Híd 5,5 9 5,2 Strana maďarskej komunity - MKP 4,7 Strana zelených Slovenska 1,5 Komunistická strana Slovenska 1,2 Iná strana 1

