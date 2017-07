Najrenomovanejší kôň planéty Arrogate senzačne prehral pri stávkovej kvóte 1,05

DEL MAR 23. júla (WebNoviny.sk) - Najrenomovanejší rovinový dostihový kôň planéty, americký 4-ročný beluš Arrogate, utrpel v sobotu senzačnú prehru pri návrate do diania po štyroch mesiacoch.

Medzi piatimi aktérmi TVG San Diego Hdcp v Del Mare (Group 2, 1700 m, pre 3-ročné a staršie kone, celková dotácia 300 000 USD, sypká dráha) mal zverenec Boba Bafferta stávkovú kvótu len 1,05 a skončil predposledný štvrtý s mankom 15,25 dĺžky.

V sedle bol džokej Mike Smith. Za 1:42,15 spôsobom štart-cieľ triumfoval o 8,5 dĺžky 4-ročný tiež domáci ryšiak Accelerate (dž. Victor Espinoza, 8,8).

Reprezentant Juddmonte Farms Chálida Abdullaha Arrogate do soboty naposledy štartoval 25. marca a triumfoval na Dubajskom svetovom pohári na hipodróme Meydan v SAE. Získal vtedy prémiu 6 miliónov USD a dostal sa na hodnotu 17 084 600 amerických dolárov, aktuálne pridal 18 000 USD.

Arrogate prehral iba po druhý raz

Predtým zabodoval 28. januára v Gulfstream Parku na Floride na Pegasus World Cupe, s prémiou 12 miliónov USD novom najlukratívnejšom súperení na svete.

Hviezdou sa definitívne stal, keď vlani 6. novembra zvíťazil v kalifornskej Santa Anite na Breeders´ Cupe Classic o 6 miliónov USD. Odchovanec Clearsky Farm Arrogate stál 10. septembra 2014 na dražbe v Keenelande 560 000 USD.

"Nemám slov... Bol prázdny, taký prázdny. Začali sme v poriadku, ale potom som ho vytiahol do vonkajšej stopy ako v Dubaji a on vôbec nezabral, ani sa nesnažil. Vzdal som to a len sme pricválali do cieľa," citoval Smitha web Bloodhorse.

Arrogate prehral iba po druhý raz, stalo sa mu to aj v apríli 2016 pri životnom debute na Los Alamitos Race Course. Bol vtedy tretí a Accelerate zhodou okolností druhý.





