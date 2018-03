Najnovší prieskum preferencií: Smer-SD oslabil, do parlamentu by išlo spolu osem strán

BRATISLAVA 14. marca (WebNoviny.sk) - Ak by sa parlamentné voľby konali tento víkend, strana Smer-SD by získala 20,2 percenta (35 kresiel v NR SR). Za ňou nasleduje strana Sloboda a Solidarita s podporou 14 percent (24 mandátov), na tretom mieste by skončili dva subjekty - OĽANO-NOVA a Sme rodina - Boris Kollár, ktoré majú po 10,4 percenta hlasov (po 18 kresiel).



Vyplýva to z prieskumu agentúry FOCUS, ktorý robili od 7. do 13. marca na vzorke 1 012 respondentov. Pýtali sa: "Teraz si, prosím, predstavte, že by sa parlamentné voľby konali tento víkend a kandidovali by nasledujúce politické strany a hnutia. Ktorej strane alebo hnutiu by ste dali svoj hlas?" Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko by získala 10,1 percenta hlasov (17 kresiel), Slovenská národná strana presne 10 percent (17 mandátov), nasleduje Kresťanskodemokratické hnutie so siedmimi percentami (12 kresiel), nasleduje Most-Híd s podporou 5,6 percenta (9 mandátov).



Do parlamentu by sa nedostalo Strana maďarskej komunity-MKP (4,1 %). Komunistická strana Slovenska by získala 1,5 percenta, Progresívne Slovensko 1,4 percenta a SPOLU - občianska demokracia 1,1 percenta. Ostatné politické subjekty získali menej ako percento.

Podľa prieskumu by 21,8 percenta respondentov nešlo voliť a 14,5 percenta odpovedalo „neviem“. Preferencie sú vyrátané z 63,7 percenta rozhodnutých respondentov.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.