Najdrahší prestup v histórii klubu, Lemina odchádza z Juventusu Turín

SOUTHAMPTON 8. augusta (WebNoviny.sk) - Futbalista Mario Lemina prestúpil z talianskeho Juventusu Turín do anglického FC Southampton a s novým zamestnávateľom podpísal zmluvu na päť rokov.

Informáciu uverejnili zástupcovia "The Saints" na oficiálnej webovej stránke s dodatkom, že Leminov prestup je najdrahší v histórii klubu. Poplatok za transfer by mal byť vo výške 17 miliónov eur, plus ďalšie tri milióny vo forme bonusov.



"Projekt Southamptonu ma zaujal a páčil sa i mojej rodine, preto som naozaj rád, že som tu. Páči sa mi herný prejav mužstva s častým držaním lopty," uviedol 23-ročný stredopoliar.

"Je to talentovaný hráč, ktorý už niečo dosiahol, získal množstvo trofejí a má skúsenosti s hraním na najvyššej úrovni," povedal viceprezident Southamptonu Les Reed.

Reprezentant Gabonu nefiguroval v plánoch trénera "starej dámy" Massimiliana Allegriho pre sezónu 2017/2018. Lemina odohral za Juventus 29 zápasov a strelil tri góly.

