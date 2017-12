Najdôveryhodnejším predajcom potravín na Slovensku je stále Lidl

Slovenskí spotrebitelia opätovne rozhodli, že potraviny najradšej nakupujú v Lidli, keď svojimi hlasmi rozhodli o jeho víťazstve v kategórií „predajca potravín“ v rámci prestížnej ankety „Najdôveryhodnejšia značka“. Jej organizátorom je Atoz Marketing Services, pričom víťazi vzišli z prieskumu verejnej mienky agentúry STEM/MARK na vzorke 2000 spotrebiteľov. Zákazníci rozhodovali o prvenstvách v celkovo 45 kategóriách, keď celkovo hodnotili až 450 rôznych značiek. Niekto je najdôveryhodnejším výrobcom syrov, niekto sušienok a niekto má najdôveryhodnejšiu privátnu značku. Ocenených bolo mnoho, no najdôveryhodnejším predajcom potravín môže byť iba jeden a zákazníci určili, že to je Lidl. „Je to najhodnotnejšie ocenenie, ktoré sme v tejto súťaži mohli získať. Dôvera zákazníkov sa totiž buduje dlhodobo a rozhoduje o úspechu každého obchodníka. Všetko čo v Lidli robíme, robíme s ľuďmi a pre ľudí,“ uviedol Matúš Gála, generálny riaditeľ Lidl Slovenská republika.