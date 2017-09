Náhradná autobusová stanica v prevádzke od 1. októbra

BRATISLAVA 29. septembra 2017 (WBN/PR) – HB Reavis prináša do hlavného mesta modernú a kvalitnú autobusovú stanicu, na ktorú čakajú Bratislavčania už dlhé roky. Počas výstavby novej autobusovej stanice budú môcť cestujúci od 1. októbra využívať nové priestory Náhradnej autobusovej stanice, ktorá výrazne zvýši úroveň cestovania.



Náhradná autobusová stanica sa nachádza v bývalom centre Bottova, prakticky cez cestu oproti tej súčasnej. Plne nahradí dopravné kapacity súčasnej autobusovej stanice a v službách pre cestujúcich prinesie jednoznačné zvýšenie kvality a komfortu.



Nájdete tu všetko potrebné – informácie o spojoch aj oddychovú zónu na prečkanie, či priestor na odklad batožiny, cyklostojany, bezplatné toalety s prebaľovacím pultom a miesta na dobitie telefónov, nebude chýbať ani verejná wi-fi sieť. Umiestnenie zastávok MHD sa nijak nemení.



Cestujúci majú k dispozícii aj niekoľko stánkov s rýchlym občerstvením, ako napríklad bistrá Take away station, Fuud, pekáreň Starý Mlyn, stánok so sušeným ovocím Nuti, či potraviny Malina. Rovnako ponúkne svoje služby cestujúcim aj reštaurácia Bongiorno alebo kaviareň Rous.

Stanica Nivy už o tri roky



Náhradná autobusová stanica bude verejnosti slúžiť až do otvorenia novej autobusovej stanice na pôvodnom mieste v roku 2020. Nová autobusová Stanica Nivy bude kombináciou medzinárodného autobusového terminálu, nákupného centra, modernej tržnice a výškovej administratívnej budovy. Nové priestory budú mat? tri nadzemné a dve podzemné podlažia. Cestujúci sa tak môžu tešiť na modernú autobusovú stanicu, ktorá bude charakterom pripomínať letiskový terminál. Nástupištia aj s čakárňou a službami sú plánované na prvom podzemnom podlaží. Unikátnou komunitnou črtou projektu Stanica Nivy je zelená záhrada na streche s 550-metrovou bežeckou dráhou a kompletným vybavením pre aktívny oddych a šport. Projekt počíta s vytvorením 2 150 parkovacích miest.



„Na to, aby mestská štvrť fungovala dobre a pre ľudí, je potrebné dopravné napojenie, kvalitná nákupná zóna, dosť miesta pre relax a šport i čerstvý vzduch,“ vysvetľuje Jakub Gossányi, zo spoločnosti HB Reavis. „Našou ambíciou je vytvoriť tzv. social hub, ktorý bude priťahovať nielen zamestnancov novej biznis štvrte, ale aj miestnych obyvateľov a turistov, ktorí Bratislavu navštívia,“ dodáva. Po svojom dokončení Bratislave prinesie moderný obchodno-transportný uzol na svetovej úrovni a reprezentatívnu vstupnú bránu do hlavného mesta.

Nová štvrť



Nová reprezentatívna autobusová stanice je súčasťou širšieho plánu projektov developera. Okrem novej stanice prináša HB Reavis do Bratislavy kancelárske a obchodné priestory a tiež obnovenie dopravnej a technickej infraštruktúry významných komunikácií v okolí projektov. Bratislava sa tak môže tešiť na nové cesty, cyklotrasy a množstvo zelene v novom centre mesta. Súčasťou projektov sú aj dopravné riešenia, akými sú záchytné parkoviská na oboch brehoch Dunaja, či návrh doplnku k nosnej doprave v Bratislave v podobe nadzemnej elektrickej dráhy. Projekt “Stanica Nivy – Smart City” je jednoducho širokým súborom projektov na oboch stranách Dunaja, do ktorých je HB Reavis pripravený investovať vyše 1 miliardu eur.

Nový mestský bulvár



Súčasťou plánu projektov developera v zóne Nivy je aj obnova dopravnej a technickej infraštruktúry na ulici Mlynské nivy a v okolitých komunikáciách na vlastné náklady.



Dlhodobo zanedbaná ulica sa zmení na nepoznanie a po dokončení bude tvoriť hlavnú ulicu novovznikajúcej štvrte. Na ulici Mlynské nivy vznikne nový bulvár, ulica bude širšia, s obnovenou dopravnou a technickou infraštruktúrou, podzemným kruhovým objazdom, bezpečnými prechodmi pre chodcov, cyklotrasami, zástavkami a novými chodníkmi aj zeleňou. K projektu Stanica Nivy sa napríklad počíta so stromami ktoré zvládnu vysokú salinitu mestskej pôdy ale nedorastá im veľká koruna, ktorá by bránila trolejom.



O prípadných zmenách v organizácii dopravy bude developer včas informovať.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.