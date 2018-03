Naháňačka ako z akčného filmu

11.3. 2018 popoludní bola policajná hliadka OO PZ Košice Juh vyslaná na Moldavskú cestu v Košiciach, kde mal vodič s vozidlom blokovať vjazd na autobusovú zastávku MHD. Po príchode na miesto policajti spozorovali dodávkové vozidlo zn. Citroen Jumpy, ktoré stálo na zákaze zastavenia. Počas prejednávania dopravného priestupku na parkovisku pri obchodnom centre bol vodič arogantný, za spáchanie priestupku pokutu zaplatiť odmietol, zaradil rýchlosť a z miesta ušiel, pričom už pri prvom svetelnom zariadení prešiel na červený signál.

Unikajúce vozidlo spozorovala hliadka pohotovostnej motorizovanej jednotky KR PZ Košice, ktorá sa za použitia výstražného svetelného a zvukového zariadenia a znamenia STOP snažila unikajúce vozidlo zastaviť. Vodič však nereagoval, naopak zrýchlil a pokračoval v úniku. Policajné hliadky prenasledovali unikajúce vozidlo a snažili sa ho na Tr. SNP zablokovať služobným vozidlom.

Vodič však na výzvy polície nereagoval, prešiel s vozidlom cez obrubníky a deliaci ostrovček, narazil do dopravnej značky a ďalej unikal s vozidlom smerom k Amfiteátru. Počas svojej bezohľadnej a riskantnej jazdy nerešpektoval svetelné zariadenia, na viacerých miestach narazil do dopravných vodiacich dosiek a jazdil v protismere.





V ďalšom pokuse o zastavenie vodič na opakovanú výzvu na zastavenie nereagoval, pričom narazil do policajného auta zn. VW Golf. Policajné hliadky unikajúce vozidlo prenasledovali smerom na Námestie Maratónu mieru, kde vodič vošiel do protismeru, ďalej unikal po Gorkého ulici, vošiel na Tomášikovu ulicu, kde unikajúceho vodiča hliadky pohotovostnej motorizovanej jednotky zadržali za použitia donucovacích prostriedkov, nakoľko kládol aktívny odpor. Následne bol vodič prevezený na policajné oddelenie k ďalšej realizácii, kde sa podrobil dychovej skúške na zistenie požitia alkoholu s negatívnym výsledkom. Policajti zistili totožnosť unikajúceho vodiča dodávkového vozidla. Išlo o 30-ročného muža z okresu Košice okolie. Vodičovi bol zadržaný vodičský preukaz. Svojou bezohľadnou a riskantnou jazdou spôsobil škody predbežne vyčíslené na 4.500 eur, k zraneniu osôb nedošlo. Pre podozrenie z požitia inej návykovej látky bol u vodiča vykonaný odber biologického materiálu, ktorý bude podrobený toxikologickému vyšetreniu.





Keďže vodič svojou bezohľadnou jazdou vydal ľudí do nebezpečenstva smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví, a to prejazdom cez viaceré križovatky v meste na červený signál, ako aj opakovanou jazdou v protismere, pričom v snahe uniknúť policajným vozidlám tieto vytláčal z cesty, a jedno z policajných vozidiel aj poškodil, rovnako tak poškodil niekoľko zvislých dopravných značiek, vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície OR PZ v Košiciach v danej veci začal trestné stíhanie vo veci zločinu všeobecného ohrozenia. V prípade preukázania viny za tento trestný čin hrozí vodičovi trest odňatia slobody na 4 až 10 rokov.

