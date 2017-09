Nadal vo finále US Open nedal šancu Andersonovi

NEW YORK 11. septembra (WebNoviny.sk) - Španielsky tenista Rafael Nadal získal svoj 16. grandslamový titul v kariére. V nedeľňajšom finále mužskej dvojhry na záverečnom turnaji roka US Open presvedčivo zdolal Juhoafričana Kevina Andersona 6:3, 6:3, 6:4. Pre Nadala to je tretí titul v lokalite Flushing Meadows po sezónach 2010 a 2013.

Rodák z Manacoru Nadal je piatym grandslamovým šampiónom v rade vo veku 30 rokov či viac počnúc vlaňajším triumfom Švajčiara Stana Wawrinku práve na US Open. Siedmy raz v Open Ere sa stalo, že vo finále boli dvaja tridsiatnici, v New Yorku prvýkrát od sezóny 2002 (hostitelia Sampras a Andre Agassi).





Už od štvrťfinálovej prehry Federera s Argentínčanom Juanom Martínom Del Potrom bolo isté, že Nadal aj k 11. septembru zostane na čele systému pre nasadzovanie. Prvý raz bol jednotkou 18. augusta 2008 a momentálne má na konte 144. týždeň panovania v súčte štyroch jednotlivých období - to aktuálne sa začalo 21. augusta, keď preskočil Brita Andyho Murrayho.

