Nadal sa prebojoval do osemfinále US Open, rovnako i Federer

NEW YORK 3. septembra (WebNoviny.sk) - Španielsky tenista Rafael Nadal aj Švajčiar Roger Federer, na ktorých sa upiera najväčšia pozornosť zďaleka nielen vzhľadom na netradične vysoký počet absentujúcich iných členov špičky, v sobotu postúpili už do osemfinálového 4. kola dvojhry na newyorských grandslamových US Open.

Líder singlového renkingu ATP Nadal triumfoval v 3. kole nad argentínskym lucky loserom z kvalifikácie Leonardom Mayerom 6:7 (3), 6:3, 6:1, 6:4. Tretí muž terajšieho hodnotenia Federer sa po päťsetových bitkách s domácim Francesom Tiafoem a Rusom Michailom Južným tentoraz presadil hladko: skúseného ľavorukého Španiela Feliciana Lópeza nasadeného ako tridsiateho prvého zdolal 6:3, 6:3, 7:5.

Súboj o post jednotky

Ak sa miestny šampión 2010 a 2013 Nadal a držiteľ titulov zo sezón 2004 - 2008 Federer stretnú v semifinále, čo je žrebom a renomé oboch naprojektované, bude to priamy súboj o post jednotky k 11. septembru.





Tridsaťjedenročný Malorčan Nadal bude medzi najlepšími šestnástimi v lokalite Flushing Meadows čeliť Ukrajincovi s neortodoxným štýlom Alexandrovi Dolgopolovovi. O päť rokov staršieho večného rivala Federera preverí Nemec Philipp Kohlschreiber, tridsaťtrojka podujatia. Nadal nad 28-ročným Dolgopolovom (64.) vedie 6:2, priebežne to bolo aj 5:0. Federer má proti 33-ročnému Kohlschreiberovi (37.) dokonalé skóre 11:0.

Debutant vo finále

Na medzinárodných otvorených majstrovstvách Spojených štátov amerických 2017 zo zdravotných dôvodov chýbajú Brit Andy Murray, Švajčiar Stan Wawrinka, Srb Novak Djokovič, Japonec Kei Nišikori a Kanaďan Milos Raonic.





Sobotňajší skreč Francúza Gaela Monfilsa v 3. kole proti Belgičanovi Davidovi Goffinovi znamená, že v hre už nie je ani jeden z vlaňajších semifinalistov US Open. Od piatka je isté, že dolná polovica "pavúka" dodá debutanta vo finále na veľkej štvorke.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.