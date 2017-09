Nadal prevalcoval na US Open Dolgopolova a ide s prehľadom do štvrťfinále

NEW YORK 4. septembra (WebNoviny.sk) - Španielsky líder svetového rebríčka tenistov Rafael Nadal zvíťazil za 101 minút s prehľadom 6:2, 6:4, 6:1 nad Ukrajincom Alexandrom Dolgopolovom v pondelňajšom stretnutí osemfinálového 4. kola dvojhry mužov na záverečnom štvrtom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku (28. augusta - 10. septembra, celková dotácia 50,4 milióna USD, tvrdý povrch Deco Turf II).

Na "winnery" síce Nadal zaostal 23:25, ale urobil výrazne menej nevynútených chýb - 11:39. Premenil 6 z 13 brejkbalov a sám odvrátil obe hrozby na servise, ktorým čelil.

Nadal po siedmykrát

Do štvrťfinále tohto podujatia postúpil Nadal siedmy raz, zároveň však premiérovo od roku 2013, keď získal svoj druhý miestny titul po sezóne 2010. Tridsaťjedenročný ľavoruký Malorčan si pripísal svoj jubilejný 50. zápasový úspech v lokalite Flushing Meadows. Medzi najlepšími ôsmimi si zmeria sily s ešte len 19-ročným Rusom Andrejom Rubľovom (53.), ktorý vyradil belgickú deviatku turnaja Davida Goffina za 125 minút 7:5, 7:6 (5), 6:3, v druhom sete predviedol obrat z pôvodných 0:3 s dvojitým brejkom.





Rubľov je najmladším štvrťfinalistom v areáli USTA Billie Jean King National Tennis Center od roku 2001 (domáci Andy Roddick). S Nadalom ešte nehral a k premiére podľa twitteru podujatia uviedol: "Je to pravý šampión. Chcem si to užiť. V grandslamovom štvrťfinále nemám čo stratiť."

Ukrajinský tenista klesol v bilancii

Dolgopolov klesol v bilancii zo vzájomných duelov s Nadalom na 2:7 a proti úradujúcim jednotkám singlového renkingu ATP stojí 1:9, jediný úspech takéhoto typu zaznamenal práve v súboji s Nadalom v kalifornskom Indian Wells 2014. Dvadsaťosemročný niekdajší 13. muž hodnotenia Dolgopolov (64.) bol v osemfinále na veľkej štvorke premiérovo od medzinárodných otvorených majstrovstiev USA 2011, v rovnakej sezóne sa dokonca prebojoval do štvrťfinále na Australian Open v Melbourne.





Ak sa zverenec Carlosa Moyu a svojho strýka Toniho Nadal a držiteľ newyorských titulov zo sezón 2004 - 2008 Roger Federer zo Švajčiarska stretnú v semifinále, čo je žrebom a renomé oboch naprojektované, bude to priamy súboj o post jednotky k 11. septembru.

Úspešná sezóna

Nadal dosiaľ získal 15 trofejí na Majors. Jednoznačne najviac - 10 - ich bolo na parížskom antukovom Roland Garros. "La Décimu" v tejto sezóne okrem francúzskej metropoly zavŕšil aj v Monte Carle a Barcelone, tiež na svojom najobľúbenejšom povrchu.

Už v nedeľu utvorili štvrťfinálové dvojice v dolnej polovici "pavúka" Sam Querrey (USA-17) - Kevin Anderson (JAR-28) a Pablo Carreno-Busta (Šp.-12) - Diego Schwartzman (Arg.-29). V pondelok sú ešte na programe osemfinálové konfrontácie Roger Federer (Švaj.-3) - Philipp Kohlschreiber (Nem.-33) a Juan Martín Del Potro (Arg.-24) - Dominic Thiem (Rak.-6).

DVOJHRA MUŽOV - 4. KOLO - OSEMFINÁLE:

Rafael Nadal (Šp.-1) - Alexandr Dolgopolov (Ukr.) 6:2, 6:4, 6:1 za 101 minút

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.