Nadal postúpil cez miláčika publika del Potra do finále US Open, o titul si zahrá s Andersonom

NEW YORK 9. septembra (WebNoviny.sk) - Juhoafrický tenista Kevin Anderson a Španiel Rafael Nadal sa prebojovali do finále dvojhry mužov na záverečnom štvrtom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku.

Anderson nasadený ako dvadsiaty ôsmy zvíťazil za 174 minút 4:6, 7:5, 6:3, 6:4 nad španielskou dvanástkou podujatia Pablom Carrenom-Bustom. Neskôr turnajová jednotka Nadal zdolal Argentínčana Juana Martína Del Potra za 150 minút 4:6, 6:0, 6:3, 6:2.

"Úvod zápasu mi nevyšiel, ale ako plynul čas, cítil som sa čoraz lepšie. Bol som schopný chodiť si po údery a byť agresívnejší. Kontroloval som dianie na kurte a nedovolili súperovi diktovať tempo. Rovnako mi pomohli zlepšené returny. Po víťaznom semifinále prežívam úžasné pocity a aj vo finále chcem dokázať, že moje ťaženie v New Yorku nie je náhoda," povedal Anderson po víťaznom semifinále v prepise tlačovej konferencie na oficiálnej stránke US Open.

Nadal dominuje nad Andersnom

V nedeľu od 22.00 h SELČ bude dvojnásobný šampión US Open a celkovo 15-násobný grandslamový víťaz Nadal bojovať proti Andersonovi (32. v rebríčku ATP), ktorý si zahrá vo finále takého významného podujatia vôbec po prvý raz. Vo vzájomnej bilancii finalistov Nadal jasne dominuje nad Andersnom 4:0. V apríli vyhral na antuke v Barcelone 6:3, 6:4, predchádzajúce tri konfrontácie boli na "harde" (Toronto 2010, melbournské Australian Open 2015 a halový Paríž-Bercy tiež predvlani). Bez ohľadu na výsledok finále si Nadal udrží pozíciu svetovej jednotky.

Nadal sa proti Del Potrovi pomalšie rozbiehal, ale od druhého setu nasadil vyššie tempo a deviatimi víťaznými hrami v sérii otočil celý zápas. Obávaného bombardéra Del Potra dostal do defenzívy, lebo sám často "pálil" ostrými. V závere stretnutie bol 31-ročný španielsky ľavák už jasne dominantný, na víťazné údery zdolal o 2 roky mladšieho Argentínčana 45:23 (nevynútené chyby 20:40) a titul vo Flushing Meadows si zahrá po štvrtý raz. Nadal nedovolil Del Potrovi zaútočiť na druhé celkové prvenstvo po roku 2009. Víťaz šesťkrát prelomil podanie súpera, pričom inkasoval len jeden brejk z dvoch možností Del Potra. Na získané body celkovo to bolo 109:76 pre Nadala.





V druhom sete začal hrať s rozumom

"Chvíľu mi trvalo, kým som pochopil, čo mám hrať. On ma čakal na bekhendovej strane a pokrýval iba 60% kurtu. Keď som na to prišiel, začal som hrať viac nepredvídateľne a dostával súpera do ťažkostí. On potom nevedel, kam skočiť," uviedol Nadal, cituje ho AP. "Od druhého setu začal hrať viac s rozumom, bol až do konca zápasu dominantný," uznal Del Potro, ktorý predtým vyradil Rogera Federera, Nadalovu prevahu v troch štvrtinách zápasu.

V Gulf Streame na Floride sídliaci rodák z Johannesburgu Anderson je prvým Juhoafričanom vo finále tohto podujatia od sezóny 1965, keď to dokázal Cliff Drysdale. Môže sa stať prvým šampiónom na vrcholnej úrovni z predmetného štátu od AO 1981 (Johan Kriek, ktorý pri repete na južnej pologuli v roku 1982 už hral za USA). Zverenec Nevilla Godwina Anderson sa stal najnižšie renkingovo postaveným finalistom US Open od zavedenia počítačového poradia v roku 1973. Celkovo na Majors preklenul 9-ročnú pauzu od prieniku Francúza Jo-Wilfrieda Tsongu, vtedy 38. v systéme, do finále Australian Open. Juhoafričan sa stále môže stať najnižšie renkingovo postaveným grandslamovým šampiónom od sezóny 2004 (Argentínčan Gastón Gaudio na parížskom antukovom Roland Garros - v tej chvíli bol 44. v hierarchii).





Svetové jednotky z jednej krajiny

Do semifinále US Open 2017 sa prebojovali traja hráči s dvojciferným nasadením či bez neho, čo sa naposledy stalo na veľkej štvorke na RG 2002. Dvaja Španieli boli v semifinále v lokalite Flushing Meadows premiérovo. V pondelok bude okrem Nadala na čele hodnotenia jeho krajanka Garbine Muguruzová-Blancová: prvý raz od nedele 10. augusta 2003 sa stane, že na vrchole systému dvojhry mužov a žien budú zástupcovia jednej krajiny. Vtedy to boli Američania Andre Agassi a Serena Williamsová.

US OPEN - DVOJHRA MUŽOV - SEMIFINÁLE

Kevin Anderson (JAR-28) – Pablo Carreno-Busta (Šp.-12) 4:6, 7:5, 6:3, 6:4 za 174 minút

Rafael Nadal (Šp.-1) – Juan Martín Del Potro (Arg.-24) 4:6, 6:0, 6:3, 6:2 za 150 minút

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.