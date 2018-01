Nadal na Australian Open nepustil Mayerovi ani set, v ďalšom kole ho vyzve Džumhur

MELBOURNE 17. januára (WebNoviny.sk) - Španielsky líder svetového rebríčka tenistov Rafael Nadal zvíťazil nad Argentínčanom Leonardom Mayerom s prehľadom 6:3, 6:4, 7:6 (4) v stredajšom zápase 2. kola dvojhry mužov na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne.

V treťom sete sa mu napokon nevypomstilo premrhanie náskoku 5:4 s brejkom. Tridsaťjedenročný ľavoruký Malorčan bude v piatok v 3. kole hrať s Damirom Džumhurom z Bosny a Hercegoviny nasadeným ako dvadsiatym ôsmym.





Miestny šampión spred deviatich rokov Nadal je na južnej pologuli obhajcom prieniku do finále, v ktorom nestačil na Švajčiara Rogera Federera. Medzičasom získal svoj 15. aj 16. titul na veľkej štvorke, a to na Roland Garros a US Open.

Australian Open - dvojhra mužov - 2. kolo

Rafael Nadal (Šp.-1) – Leonardo Mayer (Arg.) 6:3, 6:4, 7:6 (4)

