Nadácia VÚB opäť podporí komunity sumou 80 000 eur

BRATISLAVA 5. septembra 2017 (WBN/PR) – Nápady pre komunity majú zelenú. Nadácia VÚB spúšťa už po tretíkrát grantovú výzvu pre komunitné projekty, v ktorej prerozdelí spolu 80 000 eur. Šancu majú až tri projekty v každom kraji Slovenska. Pripravené sú tiež dve špeciálne ocenia, každé vo výške 4000 eur.

Nielen dobré vzťahy, ale aj atmosféra príjemného prostredia, v ktorom sa každodenne pohybujeme, vplývajú na náš život. Zmeniť ho k lepšiemu môže každý z nás. Niekedy stačí len troška motivácie, dať hlavy dokopy a venovať svoj čas. Máte nápad ako na to, ale nemáte financie? Zapojte sa do grantového programu Nadácie VÚB. Grant 3 000 eur získa 24 projektov z celého Slovenska. Stačí vyplniť elektronický formulár na a odoslať ho do 30. septembra 2017. O tom, ktoré projekty získajú grant, rozhodne verejnosť v online hlasovaní.

Pri výbere najinšpiratívnejších spoločensko-prospešných projektov, ktoré majú start-upový potenciál, bude Nadácia VÚB spolupracovať s organizáciou Impact HUB. Dva projekty z oblasti komunitného podnikania alebo s technologickým zameraním získajú špeciálne Ocenenie Impact HUB v hodnote 4 000 eur.

„Naším cieľom je podporovať zmysluplné komunitné projekty s dlhodobou víziou a udržateľnosťou. Preto sme opäť k hodnoteniu prizvali odborníkov z Impact HUB-u, ktorí majú s komunitnými projektami start-upového charakteru niekoľkoročné skúsenosti. Dôkazom toho je aj úspech projektu Zelený bicykel, ktorý v minulom roku získal špeciálne ocenenie,“ hovorí Alexander Resch, predseda správnej rady Nadácie VÚB.

O komunitný grant sa môžu uchádzať mimovládne organizácie, komunitné centrá a samosprávy. Nadácia VÚB podporí tri komunitné projekty alebo aktivity v každom z 8 krajov Slovenska a dvom z prihlásených projektov udelí špeciálne ocenenie. Celkovo Nadácia VÚB prerozdelí 80 000 eur. Detailnejšie informácie nájdete na webstránke www.nadaciavub.sk.

