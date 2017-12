Na zimné paralympijské hry do Pjongčangu 13 Slovákov, otázny štart Kubačku

BRATISLAVA 19. decembra (WebNoviny.sk) - Slovensko bude na zimných paralympijských hrách 2018 v kórejskom Pjongčangu (9.- 18. 3. 2018) reprezentovať 13 športovcov. Ôsmi z nich sú alpskí lyžiari, päť miesteniek získali hráči curlingu na vozíku. Ďalšie zimné športy nebudú mať zastúpenie na vrchole paralympijskej sezóny.

Celkovo bude mať výprava spod Tatier 25 členov. V hre je ešte možnosť bipartitnej miestenky pre nevidiaceho lyžiara Mareka Kubačku a jeho navádzačku Máriu Zaťovičovú. Žiadosť Slovenského paralympijského výboru (SPV) však musia schváliť organizátori podujatia a Medzinárodný paralympijský výbor (IPC). Vedúcim výpravy bude Maroš Čambal. Nomináciu schválil Slovenský paralympijský výbor v sobotu na zasadnutí výkonného výboru.





"Schválili sme najširšiu možnú výpravu. Športovci ešte môžu plniť kvalifikačné kritériá, ale už sa uzatvára akreditačný systém. Mrzí nás neúčasť hokejistov, keďže sme hokejovou krajinou, ale verím, že v roku 2022 už nebudú chýbať. Druhýkrát sa však kvalifikovali reprezentanti v curlingu a veľké ambície budú mať tradične zjazdári," uviedol predseda SPV Ján Riapoš.

Pre porovnanie: zo ZPH 2014 v ruskom Soči sa slovenskí športovci vrátili so ziskom siedmich medailí - troch zlatých, dvoch strieborných a dvoch bronzových. Postarali sa o ne traja zrakovo postihnutí alpskí lyžiari - Henrieta Farkašová, Jakub Krako, Miroslav Haraus so svojimi navádzačmi (Natália Šubrtová, Martin Motyka, Maroš Hudík), resp. telesne znevýhodnená lyžiarka v kategórii stojacich Petra Smaržová. Slováci sa vtedy zaradili na šieste miesto v celkovej medailovej bilancii krajín. Všetci medailisti zo Soči figurujú aj v nominácii do Pjongčangu. "Našou ambíciou je byť rovnako úspešný ako v Soči," doplnil Riapoš.

Slovenská paralympijská reprezentácia 30. januára zloží sľuby spoločne s olympionikmi a 2. marca odletí do dejiska podujatia.

ZIMNÉ PARALYMPIJSKÉ HRY 2018 - PJONČANG

Henrieta Farkašová, Jakub Krako, Miroslav Haraus, ich navádzači Natália Šubrtová, Branislav Brozman, Maroš Hudík, Martin France, Petra Smaržová a realizačný tím Roman Petrík, Martin Makovník, Michal Červeň, Dušan Šaradín

Radoslav Ďuriš, Monika Kunkelová, Dušan Pitoňák, Imrich Lyócsa, Peter Zaťko, realizačný tím František Pitoňák, Pavol Pitoňák, Milan Bubeník

Alpské lyžovanie: Henrieta Farkašová, Jakub Krako, Miroslav Haraus, ich navádzači Natália Šubrtová, Branislav Brozman, Maroš Hudík, Martin France, Petra Smaržová a realizačný tím Roman Petrík, Martin Makovník, Michal Červeň, Dušan Šaradín

Curling na vozíku: Radoslav Ďuriš, Monika Kunkelová, Dušan Pitoňák, Imrich Lyócsa, Peter Zaťko, realizačný tím František Pitoňák, Pavol Pitoňák, Milan Bubeník

PREHĽAD MEDAILOVÝCH BILANCII SLOVENSKÝCH ŠPORTOVCOV NA ZPH&



Lillehammer 1994: 0 zlatých – 3 strieborné – 2 bronzové medaily / spolu 5 medailí

Nagano 1998: 0-6-4 / 10

Salt Lake City 2002: 0-3-6 / 9

Turín 2006: 0-1-1 / 2

Vancouver 2010: 6-2-3 / 11

Soči 2014: 3-2-2 / 7

