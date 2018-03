Na väčšine územia Slovenska sa tvorí poľadovica, viacero nehôd sa stalo aj v Bratislave

BRATISLAVA 2. marca (WebNoviny.sk) - Na väčšine územia Slovenska sa na vozovke tvorí poľadovica a dochádza ku kolíznym situáciám. Polícia už teraz eviduje množstvo dopravných nehôd.

Ako polícia upozornila na svojej facebookovej stránke, aktuálne je situácia kritická najmä v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. Vodičov vyzývajú, aby jazdili opatrne. Na cestách je maximálny počet policajtov, ktorí riadia premávku a pomáhajú šoférom.

Meškanie bratislavskej MHD

Poľadovica a mrznúci dážď od rána komplikujú aj dopravu v hlavnom meste Bratislave.

„Pre poľadovicu a veľkého množstva dopravných nehôd zaznamenáva dispečing Dopravného podniku Bratislava (DPB) meškania MHD od dvadsať minút a viac. Pre zhoršené poveternostné podmienky mala problém trolejbusová doprava na Búdkovej ulici, doprava je už obnovená,“ uvádza DPB vo svojom stanovisku pre agentúru SITA.

Na svojej oficiálnej webovej stránke ďalej pripomínajú, že pre prekážky na ceste majú problémy spoje č. 139, 147 i 41. Ľad na ceste spôsobil problémy s dopravou MHD aj na Trnavskej ceste.





Bratislavský magistrát v piatok informoval, že "mesto pracuje na zmierňovaní dopadov poľadovice na zjazdnosť komunikácií v Bratislave". "V skorých ranných hodinách začalo mesto s lokálnymi posypmi na celom území Bratislavy. V tomto momente máme v teréne nasadenú všetku dostupnú techniku," dodáva hlavné mesto.

Zdržanie na hlavných ťahoch do centra

Ako uvádza Zelená vlna RTVS na svojej oficiálnej webovej stránke, v Bratislave sa stalo viacero dopravných nehôd v centre, ako aj na príjazdových cestách do hlavného mesta. V ranných kolónach na všetkých hlavných ťahoch smerom do centra sa vodiči zdržali od desať do tridsať minút.

O odstránenie ľadu na chodníkoch v hlavnom meste sa musia starať vlastníci priľahlých domov, správcovia alebo užívatelia priľahlých nehnuteľností. Zodpovední sú hlavne za to, aby mohli po nich bezpečne ľudia chodiť počas sneženia, poľadovice i keď sú chodníky znečistené blatom.

Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa hlavného mesta SR Bratislavy Zuzana Onufer s tým, že to vyplýva zo zákona o pozemných komunikáciách. Chodníky v Bratislave sú pre poľadovicu nepriechodné a nebezpečné.

Bratislava vyhlásila zimnú pohotovosť v novembri.





„Počas zimnej sezóny bude v pohotovosti 43 sypačov, 11 multikár, jedna snehová fréza a 88 ručných pracovníkov,“ spomenula hovorkyňa hlavného mesta. Magistrát zabezpečuje zimnú údržbu na miestnych komunikáciách I. a II. triedy a na nadjazdoch na štátnych cestách v celkovej dĺžke 449 km.





Stará sa aj o námestia, verejné priestranstvá, niektoré chodníky, lávky a mosty vo výmere 357 643 metrov štvorcových i o 257 zastávok MHD s rozlohou 29 991 metrov štvorcových. Priechodov pre chodcov majú na starosti 1 481.





