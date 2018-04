Na úsekoch diaľnice D1 sa pre opravy musia vodiči pripraviť na dopravné obmedzenia

BRATISLAVA 13. apríla (WebNoviny.sk) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje vodičov na dopravné obmedzenie na diaľničných a rýchlostných cestách. Ako informovala agentúru SITA hovorkyňa NDS Michaela Michalová, vodiči sa musia pripraviť na úplnú a následne čiastočnú uzáveru mosta na diaľnici D1 na moste Korytné. Most sa nachádza v úseku Beharovce - Branisko pred tunelom Branisko. Úplná uzávierka bude v nedeľu 15. apríla od 6:00 do 12:00. Čiastočná uzávierka potrvá do 6. júna. Na moste budú vymieňať rímsy.



Na diaľnici D1 na estakáde Mierová - Senecká bude v pravom jazdnom pruhu v smere na Senec dopravné obmedzenie, ktoré potrvá od 16. apríla do 31. mája. NDS tu bude opravovať mostný záver.

Čiastočná uzávierka bude aj na rýchlostnej ceste R2 v úseku Zvolen východ - Pstruša, a to pre ratifikáciu mostných ložísk na mostoch nad potokom Hradná a železničnou vlečkou a nad Slatinou a železničnou traťou. Obmedzenia sa začnú v pondelok 16. apríla a skončia sa 31. mája.

Pozrite si náš nový Magazín !

Video Oficiálne uznaný Kyborg sa už medzi nami pohybuje

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.