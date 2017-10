Na Ukrajine zranili muža, ktorý je podozrivý z pokusu o atentát na Putina

KYJEV 31. októbra (WebNoviny.sk) - Na Ukrajine zranili Čečenca, ktorý je podozrivý z pokusu o atentát na ruského prezidenta Vladimira Putina.

Zástupca ministerstva vnútra uviedol, že Adam Osmajev je nažive, jeho manželka Amina Okujeva však útok na auto, v ktorom sa viezli, neprežila. K pondelkovému incidentu sa nikto neprihlásil.

Atentát na Putina

Ruské úrady v roku 2012 vyhlásili, že sa muž podieľal na príprave atentátu islamistov, ktorí chceli zabiť Putina. Plánovali umiestniť míny na ulici v Moskve, ktorú hlava krajiny používala každý deň.





Rusko neskôr požiadalo Ukrajinu, aby im vydala muža, no Kyjev to odmietol s tým, že počká na rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci odvolania proti vydaniu do Ruska.

Pomáhali bojovať

Osmajev v júni prežil pokus o vraždu v Kyjeve. Útočníka vtedy postrelila jeho zosnulá manželka. Tá kedysi pracovala ako poradkyňa pre poslanca, ktorý nedávno v hlavnom meste krajiny utrpel zranenia počas bombového útoku.

Manželia sa stali známymi najmä vďaka tomu, že na východe krajiny pomáhali bojovať ukrajinskej armáde proti pro-ruským rebelom.

