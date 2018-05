Na Techsummit príde 22 zástupcov investorov, budú hľadať inovatívne start-upy

„Teší nás, že Dozorná rada ALTFInatoru zasadne práve na Slovensku. Pre účastníkov konferencie je to vynikajúca príležitosť získať dôležité kontakty. A to je jedným z hlavných dôvodov, pre ktoré Techsummit organizujeme – aby sa vďaka stretnutiam posúvali inovatívne myšlienky do praxe“, povedal Davy Čajko, generálny riaditeľ spoločnosti Future proof, ktorá Techsummit organizuje.