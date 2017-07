Na Svetovej univerziáde reprezentuje Slovensko rekordný počet atlétov, lídrami Volko a Bubeník

BRATISLAVA 25. júla (WebNoviny.sk) - Na 29. Svetovej univerziáde v Taipei na Taiwane bude v atletických súťažiach (23. - 28. 8.) štartovať rekordný počet Slovákov - až 19.

Volko obhajuje zlato

Lídrom výpravy bude majster Európy do 23 rokov na 200 metrov Ján Volko, ktorý sa predstaví na SU aj na 100 m a v štafete na 4 x 100 m. Výškar Matúš Bubeník bude v Taipei obhajovať striebro zo SU 2015 v juhokórejskom Kwangdžu a Alexandra Bezeková finálovú ôsmu priečku na stovke.

"Takú širokú zostavu sme na Svetovú univerziádu nikdy neposielali, ale aj táto sezóna nám ukazuje, že výmena generácií klope na dvere a toto považujeme za správnu cestu k tomu, aby sme pripravili dôstojných nástupcov pomaly končiacej generácie úspešných atlétov,“ uviedol na margo nominácie na Svetovú univerziádu šéftréner Slovenského atletického zväzu (SAZ) Martin Pupiš.





Motivácia pre atletických vysokoškolákov

"V nominácii je niekoľko silných mien na čele s tohtosezónnym šprintérskym zázrakom Jánom Volkom a medailistom z predchádzajúcej univerziády Matúšom Bubeníkom. Okrem spomenutej dvojice je viacero kandidátov na finálovú osmičku a čo je potešiteľné, podarí sa nám postaviť mužskú aj ženskú štafetu na 4 x 100 m, čo môže byť dôležitý krok aj smerom k budúcoročným ME. Verím, že pre atletických vysokoškolákov to bude nová motivácia a ich štart na Taiwane zužitkujeme v budúcnosti aj na iných podujatiach, napríklad v I. lige ME družstiev o dva roky. Myslím si, že táto zostava má na to, aby sme mohli očakávať medailu, možno i medaily.“



Trojici Volko, Bubeník, Bezeková, ktorá splnila limity na SU, hradí účasť kompletne Slovenská asociácia univerzitného športu (SAUŠ), zvyšní si priplácajú od 150 do 450 eur podľa toho, koľko im chýbalo k limitu (maximálne do 4 percent).

Vedúci atletickej časti výpravy je Ivan Čillík, ako tréneri cestujú Naďa Bendová, Radoslav Dubovský, Róbert Kresťanko a Dana Horská.

Ján Volko (100, 200 a 4 x 100 m)

Jakub Matúš (100 /?/ a 4 x 100 m)

Šimon Bujna (200 a 4 x 100 m)

Denis Danáč (400 /?/ a 4 x 100 m)

Roman Turčáni (4 x 100 m)

Jakub Bottlík (400 m prek. a 4 x 100 m)

Peter Ďurec (5000 m)

Matúš Bubeník (výška)

Ján Zmoray (žrď)

Tomáš Veszelka (diaľka, trojskok, 4 x 100 m)

Tomáš Kružliak (kladivo)

Dominik Černý (20 km chôdza)

Miroslav Úradník (20 km chôdza)

Alexandra Bezeková (100, 200 a 4 x 100 m)

Daniela Ledecká (400 m prek. a 4 x 100 m)

Lucia Mokrášová (sedemboj, 4 x 100 m)

Stanislava Lajčáková (sedemboj, 100 m prek. a 4 x 100 m)

Tatiana Dunajská (výška)

Veronika Kaňuchová (kladivo)





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.