Na Slovensku vládne korupčná koalícia, tvrdí SaS, ktorá vyzýva Kovaříka, aby opustil úrad

BRATISLAVA 4. augusta (WebNoviny.sk) - Predsedovia koaličných strán vo štvrtok predviedli, ako si predstavujú boj proti korupcii, klientelizmu a mrhaniu vzácnymi zdrojmi.

Podľa predstaviteľov opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) si ho nepredstavujú nijako. Liberáli tak reagujú na vyjadrenia koaličných lídrov po štvrtkovom rokovaní koaličnej rady.



„Pre Roberta Fica, Andreja Danka a Bélu Bugára je korupcia, organizovaná na vládnej úrovni, problém, ktorý treba zahltiť prázdnymi rečami či ostentatívnymi gestami na otupenie pozornosti verejnosti,“ tvrdí predsedníctvo strany Sloboda a Solidarita v stanovisku, pod ktoré sa podpísali predseda SaS Richard Sulík, podpredsedovia Ľubomír Galko a Jana Kiššová a poslanci NR SR Natália Blahová a Branislav Gröhling. Stanovisko agentúre SITA poskytol Róbert Buček z komunikačného oddelenia SaS.

„Fico má svojho Kaliňáka, tak nemôže tlačiť na Danka, ktorý má svojho Plavčana. A Béla Bugár, ktorý by tlačiť mohol na obe koaličné strany, nechce z vlády vyletieť, pretože Most-Híd a podnikateľské kruhy v jeho pozadí by sa nemohli zúčastniť na veľkej štátnej žranici pre vyvolených,“ tvrdia liberáli.

Výzva šéfovi protikorupčného úradu

„Od štvrtka je tak celkom zreteľne vidieť, že na Slovensku vládne korupčná koalícia. Čudujeme sa takým poslancom ako František Šebej, Peter Kresák, Igor Janckulík či Katarína Cséfalvayová, že v takejto koalícii, ktorá ich kompromituje ľudsky i profesionálne, zostávajú,“ uviedli liberáli v stanovisku.

Najsilnejšia opozičná strana opätovne vyzýva šéfa protikorupčného odboru na Úrade vlády SR Petra Kovaříka, aby svoju profesionálnu kariéru rozvíjal iným smerom a tento potemkinovský úrad založený Robertom Ficom opustil.





Potreba nastaviť nové kritériá

„Opozícia zvolá mimoriadnu schôdzu na odvolanie ministra školstva Petra Plavčana tak, ako to urobila veľakrát predtým pri iných ministroch, ktorí sa skompromitovali. To je jej úloha. Úlohou koaličných poslancov, ktorí ešte nestratili zmysel pre spravodlivosť, je, nabrať odvahu a ďalej nepodporovať korupčnú koalíciu Smeru-SD, SNS a Mostu-Híd. Aj vďaka takýmto poslancom sa podarilo v minulosti poraziť mečiarizmus,“ povedal tímlíder SaS pre školstvo Branislav Gröhling.

Podľa predsedu SNS Andreja Danka je potrebné nastaviť nové kritéria pre vyhodnocovanie projektov, aby sme dosiahli efektívnejšie čerpanie prostriedkov pre vysoké školy.



Povedal to po štvrtkovej koaličnej rade to v súvislosťou s čerpaním eurofondov na podporu výskumu s tým, že problémom podľa neho je, že vo výzve mohli byť medzi žiadateľmi okrem vysokých škôl aj súkromné spoločnosti. Ak by sa ukázala priama korupcia či zlý úmysel Plavčana v prípade s eurofondmi, dávno by vo svojej funkcii podľa Danka nebol.

Danko uviedol, že ani on, ani minister nie sú prirastení k stoličke. Predseda vlády Robert Fico vo štvrtok uviedol, že je dôležité zrušiť druhú výzvu na podporu výskumu, čo bude odporúčať Danko Plavčanovi.

Fico očakáva od ministra školstva, že urobí tlačovú konferenciu, kde veci vysvetlí. Fico tiež vyzval verejnosť, aby sa nebála nahlasovať korupciu a netransparentné konanie.

