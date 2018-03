Na Slovensku sa po roku opäť objavila vtáčia chrípka, chovatelia majú byť opatrnejší

BRATISLAVA 29. marca (WebNoviny.sk) - Na Slovensku sa po roku opäť objavila vtáčia chrípka. Prvý prípad v tomto roku potvrdili štátni veterinári u voľne žijúcich vtákov pri vodnej nádrži Kráľová v okrese Galanta.

Informovalo o tom vo štvrtok Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR), ktoré vyzýva chovateľov k zvýšenej opatrnosti, a podľa ktorého štátni veterinári už v teréne realizujú príslušné opatrenia. Pri vodnej nádrži bol podľa agrorezortu potvrdený vysoko - patogénny typ H5N6 v jednej z piatich nájdených uhynutých čajok, pri ktorej na základe genetickej analýzy pracovníci referenčného laboratória veterinárneho ústavu vo Zvolene zistili, že ide o príbuznosť s izolátmi vírusu pochádzajúceho z Japonska a Taiwanu.

Zákaz lovu voľne žijúceho vtáctva

„Vyzývame chovateľov, aby dodržiavali biologickú ochranu chovov a zabránili kontaktu s divo žijúcimi vtákmi, ktoré migrujú Európou,“ upozornila podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. „V prípade akýchkoľvek podozrení žiadame chovateľov, aby bezodkladne informovali Štátnu alebo Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu SR. Práve vďaka podnetom od občanov a samozrejme mimoriadnemu nasadeniu agrorezortu a štátnych veterinárov sa nám uplynulý rok podarilo pred infekciou vtáčej chrípky ochrániť súkromné chovy a zabrániť tak miliónovým stratám,“ dodala Matečná.

Regionálna veterinárna a potravinová správa SR (RVPS) v Galante v tejto súvislosti podľa MPRV SR nariadila príslušným poľovným združeniam opatrenia so stanovením monitorovacieho územia s okruhom troch kilometrov od miesta nálezu. Taktiež potrebu zvýšeného dohľadu na populáciami voľne žijúcich vtákov, predovšetkým vodného vtáctva, následné vyhľadávanie mŕtvych alebo chorých vtákov, spoluprácu s ornitologickými organizáciami a nahlasovaciu povinnosť na RVPS Galanta. Zároveň bol nariadený zákaz lovu voľne žijúceho vtáctva, ako aj zákaz ho iným spôsobom odoberať z voľnej prírody, okrem prípadu, keď je to povolené príslušným orgánom na osobitné účely. V rámci stanovených opatrení je zakázané aj vypúšťanie pernatej zveri zo zajatia do voľnej prírody.

Žiadne chovy hydiny v okolí nálezu

V okolí miesta nálezu/potvrdenia výskytu sa podľa ministerstva pôdohospodárstva nenachádzajú žiadne chovy hydiny. V okruhu troch kilometrov spadá do územia miesta nálezu iba časť jednej obce (Kajal), kde sa okrem súpisu všetkých chovov hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí nariaďujú aj opatrenia na zabránenie zavlečenia nákazy do chovov, vrátane zamedzenia priameho a nepriameho kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcim vtáctvom, a informovanie verejnosti o nariadených opatreniach.

„Vyzývame všetkých chovateľov k zvýšenej opatrnosti. Obranou proti výskytu nákazy v chovoch je prevencia, preto je veľmi dôležité dodržiavať preventívne opatrenia nariadené štátnou veterinárnou a potravinovou správou,“ uviedol ústredný riaditeľ ŠVPS SR Jozef Bíreš. V rámci preventívnych opatrení, z ktorých sú mnohé súčasťou stále platných mimoriadnych núdzových opatrení, agrorezort upozorňuje hlavne na pravidlá biologickej ochrany chovov, zamedzenie kontaktu voľne žijúcich vtákov s hydinou, krmivom resp. napájacou vodou, zasieťovanie výbehov pre hydinu a predkladanie krmiva hydine pod prístreškom.

