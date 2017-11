Na Slovensku by mala vyrásť nová väznica, stavať ju majú formou PPP projektu

BRATISLAVA 20. novembra (WebNoviny.sk) - Na Slovensku by mala vyrásť nová väznica pre mužov. Ministerstvo spravodlivosti do pripomienkového konania predložilo Návrh realizácie projektu výstavby väzenského zariadenia Rimavská Sobota - Sabová. Navrhuje postavenie väznice formou PPP projektu.

Výstavba sa má začať v roku 2019

Nová väznica by mala mať kapacitu 832 miest. Bude tam otvorené oddelenie, oddelenia s minimálnym, stredným a maximálnym stupňom stráženia a budú tam aj doživotne odsúdení väzni.





V prípade schválenia návrhu vládou by sa malo na budúci rok spustiť verejné obstarávanie. S výstavbou by sa malo začať v roku 2019 a od druhej polovice roku 2021 by sa mohlo začať s prevádzkou ústavu. Celkové náklady od tohtoročnej štúdie uskutočniteľnosti až po financovanie koncesie na 20 rokov do roku 2041 by mali byť vyše 222 miliónov eur.

Ministerstvu narastú náklady aj o výdavky na nových príslušníkov Zboru justičnej a väzenskej stráže, predpokladá sa, že v novej väznici bude pracovať 298 príslušníkov a vytvorí sa 42 funkčných miest zamestnancov.

Projekt koordinujú aj s Kažimírom

Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská pri prezentácii médiám zdôraznila, že je dlhodobo nepriaznivý vývoj počtu väznených osôb a sme na hrane naplnenosti kapacity ústavov. Od roku 1990 stále stúpa krivka väznených osôb. Aktuálne je v ústavoch na výkon trestu a výkon väzby vyše 10 200 väznených.

Na nastúpenie na výkon trestu v súčasnosti čaká viac ako 1600 odsúdených, 900 občanov SR je vo väzniciach v zahraničí a teoreticky by nám ich mohli dodať na výkon trestu. Je predpoklad, že tento počet bude aj naďalej rásť a v ďalších desiatich rokoch presiahne hranicu 11 000.

Celý projekt je podľa ministerky Lucie Žitňanskej od začiatku koordinovaný s ministrom financií Petrom Kažimírom. Zdôraznila, že pre štát je lepšie rozloženie nákladov na 20 rokov ako veľká investícia v priebehu dvoch rokov.

