Na Slovensko prúdi arktický vzduch, budúci týždeň bude mimoriadne chladný

BRATISLAVA 24. februára (WebNoviny.sk) - Na územie Slovenska už začal prúdiť studený, pôvodom arktický vzduch. Ako ďalej informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom facebookovom profile, ojedinele sa v sobotu ráno ochladilo až na takmer -20 °C.

Nástup teplého počasia je v nedohľadne

Najvýraznejší pokles teploty SHMÚ zaznamenal v Liptovskej Tepličke, o 05:50 tu namerali -18,2 °C, pričom teplota vzduchu tu ešte mohla slabo klesnúť. Vďaka zamračenej oblohe, ktorá bola celú noc v časti Banskobystrického a Nitrianskeho kraja, bolo najteplejšie práve v tejto časti územia, a napríklad v Mužli (okr. Nové Zámky) namerali minimum teploty len približne -1 °C.

Meteorológovia predpovedajú mimoriadne chladný budúci týždeň, pričom nástup teplého počasia je zatiaľ v nedohľadne. Agentúru SITA o tom v tlačovej správe informoval hovorca SHMÚ Ivan Garčár. Podľa slov meteorológa SHMÚ Pavla Beránka a klimatológa Pavla Faška bude budúci týždeň v našej krajine mimoriadne chladný.

Jeho priemerná teplota bude o 8 až 12 stupňov Celzia nižšia, ako je dlhodobý normál na dané obdobie. „Ďalší týždeň až tak chladno nebude, ale aj tak by malo byť ešte stále o niečo chladnejšie, ako je obvyklé pre prvú polovicu marca,“ cituje tlačová správa Pavla Beránka.

Výstrahy prvého a druhého stupňa

Mrazivý záver februára pocítime už tento víkend. SHMÚ v súvislosti s prúdením arktického vzduchu cez naše územie vydal už na najbližšiu noc výstrahy prvého a druhého stupňa pred mrazmi. Zo soboty na nedeľu, od polnoci až do 8:00 ráno, bude silno mrznúť na väčšine územia Slovenska. Výnimkou je iba západ a juhovýchodný cíp krajiny, kde síce tiež bude mrznúť, no teploty by nemali klesnúť pod -10 °C.

Na silné mrazy sa musia pripraviť obyvatelia takmer celého Banskobystrického kraja, ako aj častí Žilinského, Prešovského a Košického kraja. Ojedinele tu teploty už túto noc môžu klesnúť pod -20 až -22 °C, v teplejších častiach pod -15 až -19 °C. Výnimkou by mali byť v Košickom kraji okresy: Košice a ich okolie a tiež okresy Michalovce, Sobrance a Trebišov a okres Vranov nad Topľou v Prešovskom kraji.

Aj tu má od polnoci do nedeľného rána mrznúť, no podľa predpovede by tam ortuť teplomera nemala klesnúť nižšie ako -10 °C. Čiastočne výstraha najnižšieho 1. stupňa pred mrazmi platí pre Trenčiansky a Nitriansky kraj. V Trenčianskom kraji sa to týka okresov Ilava, Považská Bystrica, Prievidza a Púchov, kde môže teplota do nedeľného rána klesnúť ojedinele pod -15 až -19 °C a v Nitrianskom kraji iba okresu Levice, kde sa ojedinele ochladí na -15 °C.

Výstrahy neplatia iba pre územie Bratislavského a Trnavského kraja. Mrazivé budú i ďalšie noci a teploty výrazne postupne poklesnú aj počas prvých pracovných dní budúceho týždňa.





