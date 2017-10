Na pretekoch Okolo Novej Kaledónie zahynul mladý cyklista, osudnou mu bola zrážka so sanitkou

COL DE LA PIROGUE 20. októbra (WebNoviny.sk) - Francúzsky cyklista Mathieu Riebel prišiel o život po kolízii so sanitkou a následnom páde v 9. etape na pretekoch Okolo Novej Kaledónie. Potvrdili to organizátori. Iba 20-ročný Riebel sa snažil pomôcť tímovému kolegovi Erwanovi Brenterchovi k návratu späť do pelotónu po tom, čo sa ten omeškal pre mechanické problémy. Neskôr obaja spadli v klesaní z Col de la Pirogue, Brenterch vyviazol so zlomenou nohou.

"Mathieu robil, čo mohol, aby pomohol svojmu lídrovi z tímu Shell Pcific vrátiť sa do pelotónu. Incident s automobilom sa odohral vo veľkej rýchlosti pri zjazde z kopca. Hlboko nás to zasiahlo, čo sa stalo. Za všetkých organizátorov chceme vyjadriť úprimnú sústrasť Mathieuovej rodine," píše sa vo vyhlásení na facebookovom profile pretekov.

Podľa francúzskych médií Riebel sa dostal do kontaktu s čelným sklom sanitky, ktorá prichádzala z protismeru. Doprava bola počas pretekov obmedzená, ale nie úplne zablokovaná. Podľa šéfa regionálnej komisie cyklistiky v Novej Kaledónii Riebel mal rýchlosť približne 80 km/h, keď sa odohral tragický moment.

Záverečná desiata etapa pretekov na pacifickom ostrove Nová Kaledónia bola neutralizovaná a cyklisti ju absolvujú len ako poctu ich zosnulému kolegovi. Celkové výsledky zodpovedajú stavu po 8. etape, víťazom sa stal Francúz Léo Danes (Opt).

