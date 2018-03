Na podujatie Nikdy viac za Kuciaka a Kušnírovu prišlo na košickú Hlavnú ulicu viac ako 500 ľudí

KOŠICE 5. marca (WebNoviny.sk) – Na podujatie Nikdy viac v súvislosti s vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky prišlo dnes k Dolnej bráne na košickej Hlavnej ulici okolo 500 ľudí. Podujatie organizovala strana Sloboda a Solidarita (SAS). Pred zhromaždením aj počas neho ľudia zapaľovali sviečky pri smútočnom portréte Jána Kuciaka, ale aj na okraji pódia.

Pochybnosti o vyšetrení vraždy

Podpredsedníčka NR SR Lucia Ďuriš Nicholsonová do Košíc neprišla. K prítomným sa postupne prihovorili podpredsedníčka SaS Jana Kiššová, podpredseda SaS a tímlíder SaS pre obranu a bezpečnosť Ľubomír Galko a ďalší.



Kiššová vo svojom vystúpení vyslovila pochybnosť, že sa vražda Jána Kuciaka a jeho priateľky riadne vyšetrí, pokým je premiérom Robert Fico a ministrom vnútra Robert Kaliňák. Podľa nej oni nebojujú proti zločinu, ale len sami za seba, lebo sa chcú za každú cenu udržať pri moci. Dav na to začal skandovať, že majú odstúpiť. Kiššová vyzvala účastníkov, aby vytrvali v protestoch, pretože bez ich podpory zmena pomerov nie je možná.

Vidí to a bojí sa

Ľubomír Galko zase uviedol, že na všetkých zhromaždeniach sa spolu zúčastnilo okolo 50-tisíc ľudí. „Vláda sa nemôže tváriť, že to nevidí. Vidí to a bojí sa," dodal. Podľa Galka Fico ukázal, že je s Kaliňákom ochotný bojovať do konca a obetovať celé Slovensko. „Éra týchto dvoch sa musí skončiť," povedal Galko a ľudia kričali: „Dosť bolo Fica." Vyzval prítomných, aby prišli aj v piatok na protest.

K prítomným sa prihovoril aj predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka, ktorý má pocit, že sa strácajú ideály z novembra 1989. Podľa neho to majú na svedomí ľudia z jednej strany, ktorú však konkrétne nemenoval.

Na záver si účastníci minútou ticha uctili pamiatku Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej.

Aké bude počasie na jar 2018 a kedy sa začne výraznejšie otepľovať?

Pozrite si náš nový Magazín !

VIDEO Pozrite sa na zvláštnu medúzu, morského slimáka, alebo kalmára

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.