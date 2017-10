Na podujatí IT GALA odovzdali slovenských počítačových „Oskarov“, najziskovejší je ESET

BRATISLAVA 12. októbra (WebNoviny.sk) - Na tradičnom podujatí IT GALA vo štvrtok večer odovzdávali po sedemnástykrát slovenských počítačových "Oskarov".

Najziskovejšou IT firmou roka 2016 sa stala spoločnosť ESET, spol. s r. o., so ziskom pred zdanením, úrokmi, odpismi a amortizáciou (EBITDA) 90,13 mil. eur. V päťke najziskovejších IT firiem sa umiestnili ešte Puzzle CRM Consulting, s. r. o. (3,76 mil. eur), FINVIZ, s. r. o. (2,31 mil. eur), IBL Software Engineering, spol. s r. o. (2,65 mil. eur) a Sygic, a. s. (7,09 mil. eur). Najziskovejšia firma vychádza k kvantitatívnych kritérií. Rebríček pripravujú spoločnosti Across Private Investments, FinStat a Digital Visions (PC REVUE).

Minit je IT produktom roka

Ocenenia udeľuje neformálne združenie slovenských žurnalistov a členov profesijných združení v oblasti informačných technológií a telekomunikácií. Ako informovali organizátori, cieľom je zhodnotiť odborné a manažérske úsilie osobností a firiem pôsobiacich v oblasti informačných technológií a telekomunikácií, oceniť najvýznamnejšie projekty a produkty, realizované v danom roku.

IT osobnosťou roka 2017 sa stal generálny riaditeľ spoločnosti Sygic Michal Štencl. Vo svojich 25 rokoch založil Sygic, ktorá priniesla do sveta smartfónov prvú navigačnú aplikáciu pre iPhone. Slovensko zviditeľnil prvou navigačnou aplikáciou pre prepojené vozidlá či pre smart hodinky Apple Watch.

V kategórii IT produkt 2017 sa stal víťazom produkt Minit, inovatívny softvér na automatizovanú analýzu, audit a optimalizáciu procesov. Minit vytvára interaktívne mapy firemných procesov, ktoré presne zobrazujú interakcie ľudí, strojov a softvéru. Produkt prihlásila spoločnosť GRADIENT ECM, s. r. o.

O nomináciách rozhodla deväťčlenná komisia

Ocenenie IT projekt 2017 získal projekt Komerčné 4K vysielanie v digitálnej televízii na optických i bezdrôtových sieťach v OTT aj v satelitnej televízii. Cieľom je zvýšenie kvality obrazu, zrýchlené ovládanie vďaka výkonnejšiemu set-top boxu, podpora prechodu čoraz viac Tv staníc z SD a HD vysielania na UHD. Projekt prihlásila spoločnosť ANTIK Telecom, s. r. o.

Odborná komisia zostavila aj tento rok širšiu nomináciu vyše sedemdesiatich osobností a firiem pôsobiacich v oblasti informačných technológií a telekomunikácií. Na základe údajov z informačných dotazníkov porota hlasovaním zostavila užšie nominácie troch osobností, troch produktov a troch projektov bez určenia poradia. O nomináciách rozhodla deväťčlenná komisia zostavená z IT novinárov a zástupcov profesijných IT organizácií. Výročné podujatie slovenskej komunity informačných technológií IT GALA organizuje Digital Visions, vydavateľ magazínu PC REVUE a portálu PCREVUE.SK.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.