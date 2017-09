Na pobrežie Karibiku sa blíži silný hurikán Irma, ničivý živel môže ohroziť aj na Floridu

SAN JUAN 5. septembra (WebNoviny.sk) - Hurikán Irma, ktorý sa blíži k severovýchodnému Karibiku, zosilnel na hurikán najvyššej, piatej kategórie. V utorok o tom informovalo americké Národné hurikánové centrum (NHC). Zároveň uviedlo, že tento hurikán je "potenciálne katastrofický".

"Každý obyvateľ území, ktoré hurikán môže zasiahnuť, by si mal pripraviť plán pre prípad, že sa tak stane," uviedlo v utorok NHC.





Najsilnejší hurikán od roku 2005

Oko hurikánu Irma sa v súčasnosti nachádza viac ako 300 kilometrov na východ od Antiguy a posúva sa smerom na západ. V noci z utorka na stredu by mal hurikán zasiahnuť severnú časť Leewardových ostrovov. V stredu by malo potom oko hurikánu podľa aktuálnych výpočtov minúť len o 80 kilometrov Portoriko.

Podľa amerického hurikánového centra sa stále zväčšuje pravdepodobnosť, že cez víkend pocíti dôsledky hurikánu aj americká Florida. Je však podľa neho ešte skoro na to, aby sa dala určiť jeho presná trasa na tak veľa dní dopredu. Hurikán Irma je podľa NHC najsilnejším hurikánom v Atlantickom oceáne od hurikánu Rita v roku 2005.

Nakázali zavrieť školy

Podľa úradov by na zasiahnutých územiach mohlo v dôsledku hurikánu napadať do 25 centimetrov zrážok, čo by mohlo spôsobiť zosuvy pôdy, prudké záplavy a v prípade jeho priblíženia sa k pevnine aj vlny vysoké do siedmich metrov. Americké úrady vyzvali občanov, aby sledovali vývoj hurikánu, najmä v prípade, že by sa presúval smerom ku štátom Florida, Georgia a Južná a Severná Karolína. Na celom území Floridy, Amerických Panenských ostrovov a v Portoriku v dôsledku Irmy platí výnimočný stav.

Guvernér Britských panenských ostrovov vyzval obyvateľov ich najsevernejšieho ostrova Anegada, aby z neho odišli, ak je to možné. Na ostrovoch Antigua a Anguilla úrady nakázali zavrieť školy. Na Amerických Panenských ostrovoch sa školský rok začne namiesto utorka v piatok. Úrady vydali výstrahu pred hurikánom pre ostrovy Antigua a Barbuda, Anguilla, Montserrat, Svätý Krištof a Nevis, Svätý Martin, Saba, Svätý Eustach, Svätý Bartolomej, Portoriko, Americké a Britské Panenské ostrovy. Pre ostrovy Guadeloupe a Dominika platí varovanie pred tropickou búrkou.

