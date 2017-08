Na Pezinskej babe sa zrazilo auto s dvoma motorkármi

BRATISLAVA 18. augusta (WebNoviny.sk) - Na Pezinskej Babe sa dnes krátko po 16:15 zrazilo auto s dvoma motocyklistami, dopravní policajti z Pezinka nehodu vyšetrujú. Ako informovala agentúru SITA bratislavská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková, 17-ročný rakúsky motocyklista išiel na motorke značky KTM 125 Duke po cesta II/503 v smere do Pezinka.

Z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismeru, kde sa zrazil s protiidúcim osobným vozidlom Mercedes C.





Následkom stretu s motocyklom prešlo auto do protismeru, kde narazilo do ďalšieho, 34-ročného motocyklistu na motorke značky Yamaha 190. Rakúskeho motorkára previezli leteckou záchrannou službou do jednej z bratislavských nemocníc. Na ošetrenie do nemocnice odviezli aj druhého motocyklistu. U 19-ročného vodiča auta bol alkohol v krvi vylúčený dychovou skúškou.

