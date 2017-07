Na palubu lietadla “priletel bocian”, pasažierka rodila počas letu do Frankfurtu

FRANKFURT 27. júla (WebNoviny.sk) - Lietadlo spoločnosti Lufthansa smerujúce z kolumbijskej Bogoty do nemeckého Frankfurtu vzlietlo so 191 pasažiermi na palube, pristálo však so 192, informovali v stredu aerolínie.

Jedna cestujúca totiž počas transatlantického letu porodila a pilot následne presmeroval stroj do britského Manchestru, aby tam matku s dieťaťom vysadil. Let potom pokračoval do Frankfurtu, informuje nemecká stanica Deutsche Welle.



Pri pôrode žene pomáhali traja lekári na palube. Podľa aerolínií sú matka s dieťaťom v poriadku a previezli ich do nemocnice. Lufthansa privítala dieťa a zablahoželala rodičom na Twitteri. "Tentoraz bol bocianom určite žeriav," žartovala v odkaze na vtáka, ktorého má vo svojom logu. Podľa hovorkyne spoločnosti sú takého prípady zriedkavé.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.